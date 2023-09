TV namigi: Slovenija ima talent, John Wick, Mož z imenom Otto in Slalom

Nedelja, 24. septembra

Slovenija ima talent (Premiera): Pop TV ob 20.00

Slo., 2023. Resn. šov. 110 min.

Šov Slovenija ima talent se vrača s svojo deveto sezono. Ustvarjalci obljubljajo vrhunsko zabavo, ganljive trenutke in še nikoli videne točke Med drugim ima oddaja novega žiranta – Andrej Škufca se bo pridružil Ani Klašnja, Marjetki Vovk in Ladu Bizovičarju.

Že v prvi avdicijski oddaji bo Andrej navdušen nad eksplozivno glasbeno točko z nenavadnimi inštrumenti, Ano bo očarala množica strastnih plesalcev, Lado bo gledalce zabaval skupaj z duhovitimi nastopajočimi, Marjetko pa bo nekdo ganil kot še nihče do zdaj. V središču pozornosti se bo znašel tudi deček iz publike, ki ga bo mama pustila odprtih ust. Pa si bo kdo od njih prislužil zlati gumb?

John Wick: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

John Wick. ZDA, 2014. Režija: Chad Stahelski. Igrajo: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe. Akc. film. 140 min.

John Wick. Foto Planet TV

John Wick (Keanu Reeves) je bil nekdaj poklicni morilec, zdaj pa živi umirjeno življenje z ljubljeno psičko Daisy, darilom pokojne žene. A ko mu na pot pride ruski mafijec Tarasov (Alfie Allen), se vse spremeni. Tarasov hoče Johna prisiliti, da bi mu prodal svoj avto, a ko on to zavrne, mu Tarasovi plačanci vlomijo v dom, ukradejo avto, Johna pretepejo in ubijejo Daisy. John se spremeni v to, kar je nekdaj bil: najbolj neusmiljen morilec.

Kritiki so rekli, da je to film, ki je spremenil žanr akcijskega filma, saj je nasilju, brutalnosti in eksplozijam dodal eleganco, stil in karizmo.

Mož z imenom Otto (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

A Man Called Otto. ZDA, 2022. Režija: Marc Forster. Igrajo: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, John Higgins. Kom./drama. 125 min.

Film, ki temelji na komični in ganljivi švedski knjižni uspešnici, pripoveduje o Ottu Andersonu (Tom Hanks), čemernem vdovcu, katerega edini užitek je to, da stalno kritizira in obsoja svoje sosede.

Ko pa se v sosednjo hišo priseli živahna mlada družina, se bistroumna in visoko noseča Marisol izkaže za presenetljivo primerno »tekmico« in med njima se postopno stke nepričakovano prijateljstvo, ki bo Ottu obrnilo življenje na glavo.

Kritiki so bili do filma nekoliko skeptični, občinstvo pa navdušeno. V vsakem primeru: za užitek ob ogledu se je treba za dobri dve uri posloviti od cinizma.

Slalom: TV SLO 2 ob 22.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fr., 2020. Režija: Charlène Favier. Igrajo: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau, Maïra Schmitt. Drama. 90 min.

Slalom. Foto TVS

Petnajstletna Lyz je sprejeta v elitni francoski smučarski klub, katerega poslanstvo je ustvariti poklicne športnike. Njihov trener je nekdanji smučarski šampion, ki je moral zaradi poškodbe končati športno pot in se je zatem posvetil treningom nadarjenih mladih smučarjev. Trener presodi, da bi Lyz lahko postala nova vzhajajoča zvezda, zato se ji še posebej posveti in pod njegovim vodstvom bo morala prestati še kaj več od fizičnih in psihičnih naporov ...

Film sicer ni avtobiografski, je pa režiserka in scenaristka Charlène Favier močno črpala iz lastnih izkušenj, saj je odrasla v smučarskem Val d’Isèru in tudi sama tekmovalno smučala.