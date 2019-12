TV namigi: Slovenija v letu 2019, Amundsen in Košarkar naj bo

Četrtek, 26. decembra

Slovenija v letu 2019: TVS 1 ob 20.00





Amundsen: TVS 2 ob 20.50

Košarkar naj bo: TVS 1 ob 13.25

Inventura iztekajočega se leta ne kaže tako slabega stanja: uvoz in izvoz sta se v primerjavi z lani povečala, višja je povprečna plača, brezposelnost je nižja. To je tudi prvo celo leto vladanja nove stranke LMŠ in njenih partnerjev.V oddaji bosta zgodbi leta: zbiranje sredstev za zdravljenje dečka Krisa in to, kako je Slovenija ostala brez Adrie Airways, brez dela pa 558 ljudi. Odmevne so bile okoljske zgodbe od pokolov domačih živali do požarov in onesnaženja vode in zraka. Obnovili bomo težave z nezakonitimi prehodi meje in spomnili na odmevno ugrabitev Belokranjca Miroslava Moravca.Seveda ne bodo šli mimo uspehov naših športnikov. Letošnje leto je tudi leto pomembnih obletnic: 100 let Univerze v Ljubljani, avgusta pa smo praznovali stoto obletnico priključitve Prekmurja k matičnemu narodu ...Razburljiva pripoved o norveškem raziskovalcu Roaldu Amundsenu, ki je vse življenje posvetil osvajanju polarnih prostranstev.V ospredju je Roald Amundsen – družina in prijatelji so bili samo v pomoč za doseganje visokih ciljev.Film odstira vso tragiko Amundsenove življenjske zgodbe, saj je kljub dejstvu, da je bil prvi človek, ki je stopil na južni tečaj, v bistvu do smrti trpel, ker mu enak podvig ni uspel na severnem tečaju. Tam je tudi našel svoj večni mir in pokoj. Amundsen je preplul ves Severozahodni prehod severno od Amerike na poti od Atlantskega oceana do Beringovega preliva (ta pot je trajala od junija 1903 do avgusta 1906). Prvi je dosegel Južni tečaj 14. decembra 1911.Film, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana, je mladina vzela za svojega, kar je predvsem posledica privlačnih likov, karikiranih vsakdanjih situacij, v katerih se ti znajdejo, in lahkotnega humorja.Glavni junak Ranta je zelo visok fant, ki se odloči pridružiti košarkarski ekipi, da bi naredil vtis na dekle. Pri tem mu pomaga z vsemi žavbami namazan prijatelj Smodlak, pa tudi učitelji so povečini prijazni in ga podpirajo.