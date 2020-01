TV namigi: Slovenski avto leta, Dvojna igra in Molk

Sobota, 11. januarja

Slovenski avto leta 2020: TVS 1 ob 20.00

Dvojna igra: POP TV ob 20.00

The Departed - Dvojna igra Foto Pro Plus

Molk: TVS 1 ob 22.00

Silence - Molk Foto Tvs

V letošnjem izboru so najprej gledalci, poslušalci, bralci in sledilci v medijih glasovali in s spiska 25 kandidatov izbrali pet finalistov. To so renault clio 6, opel corsa 4, volkswagen T-cross 3, škoda kamiq 2 in mazda CX-30 eno.V finalni oddaji bodo predstavniki Motorevije AMZS, Vala 202 in TV oddaje Avtomobilnost, Dela in Slovenskih novic, Dnevnika in Nedeljskega Dnevnika, Večera, Siol.neta, Komotar Minute, Avto magazina in Evo magazina glasovali in izbrali končnega zmagovalca, Slovenski avto leta 2020.Predstavitev petih finalistov za slovenski avto leta 2020 bo dodatno obogatilo pet mladih slovenskih pevcev.Pred leti je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden od njih je tudi Collin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato mladega Billyja Costigana pod krinko pošljejo v Costellovo mafijo. Toda ko se tako Collin kot Billy zavesta ovaduha v svojih vrstah, postane položaj kritičen.Prvovrstni dialoški dvoboji sprožijo napeto mišelovko, ki morda ni tako monumentalna kot Dobri fantje, a je vsekakor vredna (večkratnega) ogleda.V 17. stoletju se dva portugalska jezuita odpravita na Japonsko, da bi poiskala tretjega jezuita, očeta Ferreira, ki naj bi se tam javno odpovedal svoji veri.Ko prideta na Japonsko, sta pretresena nad brutalnim preganjanjem tamkajšnjih kristjanov in tudi sama se kmalu znajdeta pred mučiteljem, znanim pod imenom veliki inkvizitor.