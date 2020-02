TV namigi: Slovenski kulturni praznik, Vrvež v moji glavi in Zgodnja pomlad

Petek, 7. februarja



Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: TVS 1 ob 20.00



Vrvež v moji glavi: Planet TV ob 20.00



Zgodnja pomlad: TVS 1 ob 22.55

Early Spring - Zgodnja pomlad Foto Tvs

Prešernovo nagrado letos prejmeta ena osrednjih osebnosti slovenske fotografije Stojan Kerbler in svetovno znani baletni koreograf, plesalec, dramaturg ter režiser Milko Šparemblek. Prejemniki nagrad Prešernovega sklada so režiser Rok Biček, kostumograf Alan Hranitelj, igralka Nina Ivanišin, akordeonist Luka Juhart, prevajalka Suzana Koncut in grafični oblikovalec Nejc Prah.Za vsebinsko izhodišče proslave je režiser postavil Prešernovo Zdravljico, nastopili bodo Magnifico, Aleksander Pešut - Schatzi, Iztok Mlakar, Matej Puc, Urška Arlič Gololičič, Vasko Atanasovski ...Ustvarjalci animiranih uspešnic Pošasti iz omare in V višave predstavljajo zabaven in ganljiv vpogled v misli najstnice prek čustev, ki nadzorujejo njeno vedenje.Ko oče dobi novo službo v San Franciscu, se mora mala Riley preseliti iz Minnesote in proč od znanega mesta, šole in ljubega hokeja. Pri tej zahtevni nalogi ji v njenem možganskem centru skušajo pomagati Sreča, Reva, Bes, Ogaba in Cmera. Naporno usklajevanje njihovih različnih karakterjev se povsem poruši, ko se Cmera in Sreča izgubita v deželi domišljije in sanj, kar povzroči zabavne spremembe v Rileyjinem obnašanju.Po Pozni pomladi, v kateri je Ozu upodobil zgodbo o življenju v srednjih letih in staranju, se v filmu Zgodnja pomlad obrača k mladi generaciji in njenim tegobam.Pisarniški delavec Sugijama Šodži se vsak dan z vlakom pelje v službo. V osmih letih zakona se je njegov odnos z ženo Masako ohladil, k čemur je pripomogla tudi nesrečna smrt njunega edinega otroka. Nekega dne prekine monotonijo in začne romanco z lepotico Čijo.