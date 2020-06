TV namigi: Smodnik, Disturbia in Tednik

Ponedeljek, 15. junija





Smodnik: TV SLO 2 ob 20.55



Disturbia: Kanal A ob 20.00

Disturbia Foto Pro Plus





Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto Matej Družnik

Piše se leto 1603 in vojne Angležev proti Špancem so čedalje bolj krvave, njihovo preganjanje katolikov pa čedalje hujše. Robert Catesby je predan katolik. Oblasti pod vodstvom Roberta Cecila, glavnega vohuna kralja Jakoba I. Angleškega, brezkompromisno mučijo in pobijajo pripadnike rimskokatoliške vere. Catesby se noče odreči svoji veri, kar ga pahne na rob obstoja.Zgodovinski triler hitrega tempa spremlja zakulisno dogajanje t. i. »smodniške zarote«. Kot je v navadi za BBC-jeve zgodovinske spektakle, je veliko poudarka na kostumografiji. Razkošno.Kale živi sanjsko življenje vsakega najstnika. Časa ima na pretek, hišo samo zase, tu je tudi božanska nova soseda Ashley. Ima le eno težavo: doma ne sme zapustiti, saj zaradi svojih prestopkov prestaja hišni pripor. Da bi premagal dolgčas, začne vohuniti za Ashley, a dekle ga zasači. Proti vsem pričakovanjem se ji zdi njegov hobi zanimiv in pridruži se mu pri opazovanju soseske. Igra postane smrtno resna, ko začneta sumiti, da je sosed serijski morilec.Filmu, katerega koproducent je Steven Spielberg, so kritiki očitali, da se iz blažjega trilerja neupravičeno prevesi v krvavo grozljivko.Zakaj je lahko hrvaški pevec Thompson spet razdelil Slovenijo? Gre res za vprašanje svobode izražanja ali še eno ideološko vprašanje, ki poglablja razkol?Koliko samostojnih podjetnikov je zaprlo status od začetka epidemije? Gostinci, frizerji in številni drugi obrtniki in prekarni delavci se, kljub denarni pomoči države, bojijo za obstoj, saj je posel močno upadel ali pa ga sploh ni.Virus SARS-CoV-2 je prišel iz vesolja, nastal je v laboratoriju, širi se prek omrežja G5, sploh ne obstaja ... Ob pojavu virusa so se pojavile tudi številne teorije zarote. Zakaj jim toliko ljudi verjame?