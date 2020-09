TV namigi: Sneguljčica in lovec, Top Gear in Iskanje doma

Četrtek, 24. septembra



Sneguljčica in lovec: Planet TV ob 20.00



Top Gear: Kanal A ob 20.00

Iskanje doma: HBO ob 21.35

Začne se seveda s stavkom Nekoč pred davnimi časi in nadaljuje z romanco in zastrupljenim jabolkom. A vseeno gre za malo drugačen pogled na pravljico o Sneguljčici, saj imajo pomembnejše mesto od poljubov borilne veščine. Lovec, ki naj bi postal Sneguljčičin morilec, namreč postane njen varuh in mentor.Vizualno osupljivemu filmu, v katerem Charlize Theron v vlogi zlobne kraljice prispeva hrbtenico filmu, Kristen Stewart v vlogi Sneguljčice pa srce, vseeno manjka bolj prepričljiv scenarij, da bi se film uvrstil med sodobne klasike.Spremljevalna oddaja najbolj priljubljene avtomobilistične serije, ki gledalce popelje v zakulisje snemanja posameznih epizod. Voditelj Rory Reid bo v studiu z zanimivi gosti pokomentiral epizode, videli pa bomo tudi ekskluzivne posnetke s snemanj, intervjuje in nove prispevke, med drugim vožnjo sovoditelja Chrisa Harrisa po Top Gearovi testni stezi.V prvi epizodi si bomo ogledali, kako je potekalo snemanje Reidovega prispevka o suzuki ignisu, v studiu pa se mu bosta pridružila avtomobilistični novinar Jonny Smith in specialist za snemanje na vsakršnem terenu Duncan Barbour. Harris se bo po testni stezi zapeljal s porsche panamero turbo v različici S E-Hybrid.Sklad pisateljice J. K. Rowling osirotelim otrokom pomaga iskati svojce ali krušne domove. Film se zazre v tragične razmere milijonov otrok, ki živijo v sirotišnicah in drugih ustanovah.V filmu se prepletajo intervjuji z družinami, ki so se ločile, socialnimi delavci, ki so jih pomagali spet združiti, in predanimi krušnimi starši ter posvojitelji, ki so v svoje domove sprejeli otroke z različnimi invalidnostmi in posebnimi potrebami, da bi jim podarili pravo družino.