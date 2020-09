TV namigi: Solidarnost, Molitev in Povezani svet

Torek, 22. septembra





Letos mineva štirideset let od nastanka Solidarnosti, prvega neodvisnega sindikata na Poljskem. Poleti 1980 so delavci v ladjedelnici Lenin v Gdansku razpisali stavko proti državni represiji. Iz tega delavskega gibanja, ki je bilo takrat še prepovedano, se je razvil prvi samostojni sindikat na Poljskem, ki je skupaj s Katoliško cerkvijo in opozicijskimi intelektualci nasprotoval komunističnemu režimu.Pod vodstvom Lecha Wałeşe so delavci zahtevali korenite politične in družbene spremembe. Po letih boja je Solidarnost prispevala k padcu berlinskega zidu in koncu komunističnega režima za železno zaveso.Thomas je bister, a težaven 22-letnik, ki ima težave z drogo. Namesto v zapor ga sodnik pošlje na odvajanje v komuno, v kateri se v francoskih Alpah zdravijo mladi iz različnih držav in z različnim družbenim položajem. Vodi jih katoliški duhovnik, bistvo prevzgojnega procesa so molitve, solidarnost in težaško fizično delo. Trdo življenje ni za vsakogar in Thomas ima na začetku obilo težav, enkrat tudi pobegne. Po vrnitvi naveže stike z dekletom, ki stanuje na bližnji kmetiji ...Trpek, pa vseeno optimističen film o moči vere in drugi priložnosti v življenju.V drugem delu serije bomo videli, kako je internet, ki je bil zasnovan kot omrežje brez enotnega nadzora, prišel pod vpliv peščice velikih korporacij. Te so začele kovati dobiček z domislicami, kot je zaračunavanje oglaševalcem za vsak uporabnikov klik na oglas.Videli bomo tudi, kako so v 60. letih prejšnjega stoletja v Sovjetski zvezi načrtovali računalniško omrežje, ki bi lahko prehitelo ameriški internet, a so projekt zaradi prevelikih stroškov opustili.