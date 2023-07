TV namigi: Spartak, Izjemna drevesa v mestnih parkih Maribora in Marinec

Petek, 14. julija

Spartak: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Spartacus. ZDA, 1960. Režija: Stanley Kubrick. Igrajo: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov. Zgod. film. 185 min.

Epska zgodovinska uspešnica Stanleyja Kubricka o najslavnejši vstaji v obdobju starega Rima.

Rimska republika v 1. stoletju pred našim štetjem. Delavec Spartak je zaradi uporniškega vedenja sprva obsojen na smrt, nato pa ga reši naključje. Kot sužnja ga prodajo poslovnežu Batiatu, ki v fizično krepkem moškem vidi priložnost za zaslužek. Pošlje ga v šolo za gladiatorje.

Spartak se po nekaj tednih usposabljanja za ubijanje obrne proti svojemu gospodarju in postane vodja suženjskega upora. Skupina mož, ki jih vodi Spartak, se prebije na podeželje, od koder želijo prečkati morje in se vrniti na svoje domove. Uporniška vojska na poti postaja vse večja in močnejša ...

Odlične igralske upodobitve še povečajo gledalski užitek ob zgodovinski klasiki, ki bo marsikoga mlajšega spomnila na Scottovega Gladiatorja.

Izjemna drevesa v mestnih parkih Maribora (Premiera): TV SLO 2 ob 17.50

Slo., 2023. Dok. odd. 40 min.

Mestni park v Mariboru. Foto TVS

Oddaja je nastala na temelju Vodnika po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora, čigar vsebino interpretira dramski igralec Bojan Maroševič. V oddaji tako v besedi in sliki predstavljamo 13 dreves, ki so resnično nekaj posebnega in v okras parkom ter v ponos mestu.

Mestni park je spomenik državnega pomena. Od prve zasaditve dreves je minilo že več kot poldrugo stoletje, saj so prva drevesa zasadili leta 1869 in marsikatero drevo, ki je bilo zasajeno takrat, še vedno stoji.

Marinec: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Jarhead. ZDA, 2005. Režija: Sam Mendes. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Scott MacDonald, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx, Ming Lo. Akc. film. 140 min.

Marinec. Foto Kino

Anthony (Jake Gyllenhaal, na sliki) sledi družinski tradiciji in se izuči za marinca. Leta 1991 se bojuje v Iraku. Po mučnem uvajanju v enoto sta Anthony in njegov tovariš Troy izbrana za ostrostrelca. Sredi akcije v puščavi se morata z drugimi soborci zanesti na svojo iznajdljivost, budnost in predvsem prijateljstvo.

Poskus Sama Mendesa, da bi posnel nekakšno Apokalipso zdaj zalivske vojne, mu je uspel. Oba filma imata skupno cinično noto in pozivata k razmišljanju. V Marincu v ospredju niso spopadi, ampak mučno čakanje nanje.