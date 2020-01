TV namigi: Spectre, Mali Bangladeš in Pismo iz Masandžije

Nedelja, 12. januarja





James Bond 007: Spectre: Kanal A ob 20.00



Mali Bangladeš: TVS 1 ob 15.30

Bangla - Mali Bangladeš Foto Tvs



Pismo iz Masandžije: TVS 1 ob 22.05

Letter From Masanjia - Pismo iz Masandžije Foto Tvs

Po uničenju poveljstva MI6 James Bond prestreže kodirano sporočilo, ki ga po poteh lastne preteklosti vodi v osrčje skrivne organizacije Spectre. Da bi razpletel mrežo spletk in prevar, mora najboljši agent njenega veličanstva zaščititi nedolžno hčerko večnega sovražnika. Medtem ko se novi šef M ukvarja s političnimi silami, ki ogrožajo prihodnost MI6, se Bond na lastno pest poda na misijo od Mehike, preko Avstrije, do Maroka ...Uvodna scena sodi med najboljše in si zasluži pridevnik epska, žal pa tega ne bi mogli reči za zgodbo in njene naivne zaplete.22-letni Phaim iz pisane rimske soseske Torpignattara daje vtis, da se je kot sodoben musliman uspešno vključil v italijansko družbo, hkrati pa ohranja svojo tradicijo. V glasbeni skupini preigrava mešanico tradicionalne indijske glasbe in modernega popa, redno obiskuje molitve in alternativne koncerte. Šele ko se zaljubi v Asio – ateistko in uporniško študentko sociologije – odkrije svojo drugačnost.Čeprav sta odrasla v isti soseski, kulturne razlike pomenijo nov izziv za razvoj njune zveze, za prijateljstva in družinske odnose.Dokumentarni triler in saga o boju za človekove pravice na Kitajskem se začne v ZDA, v Oregonu, ko neka gospa v pripravah na hčerin rojstni dan v škatli z okraskom najde obupano pismo političnega zapornika, poslano iz Masandžije – zloglasnega taborišča, v katerega so kitajske oblasti politične zapornike pošiljale na prisilno delo.