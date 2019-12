TV namigi: Športnik leta, Afganistan in Preverjeno

Torek, 17. decembra





Športnik leta 2019: TVS 2 ob 20.00





Afganistan, 1979 – vojna, ki je spremenila svet: TVS 1 ob 20.50

Afghanistan 1979, la guerre qui a changé le monde - Afganistan, 1979 - vojna, ki je spremenila svet Foto Tvs



Preverjeno: POP TV ob 21.45

Preverjeno Foto Joze Suhadolnik

Prireditev Športnik leta vsako leto organizira Društvo športnih novinarjev Slovenije. Letos bodo podelili 9 nagrad v 5 kategorijah: nagrado za športno potezo leta, nagrado za najbolj obetavnega mladega športnika, izpostavljeni bodo po trije najboljši iz moške in ženske konkurence ter izstopajoča ekipa. Nagrade bodo podeljevali na različnih področjih uspešni Slovenci. Z izjemo enega ni nihče neposredno povezan s športom.Za zabavo bodo poskrbeli skupina Baseless, akrobata Filip in Blaž ter Tjaša Dobravc na spiralnem drogu ob spremljavi violinistke Maše Golob. Kdo bo torej nasledil lanske zmagovalce: Luko Dončića, Janjo Garnbret ter jadralno posadko Tina Mrak in Veronika Macarol?Sedemindvajsetega decembra letos zaznamujemo 40. obletnico sovjetske invazije na Afganistan.Sovjetska invazija na Afganistan je pomenila eno od prelomnic v 20. stoletju, saj je desetletna vojna, ki je sledila, Osami bin Ladnu in talibanom omogočila preboj do moči. Odločilno je zarezala med zahodni in muslimanski svet, zaznamovala razmerja v svetovni politiki, njene posledice pa so očitne še danes.Na tisoče ljudi v Sloveniji piše pisma neznancem, ljudem, ki so iz različnih razlogov ostali sami. Veliko ljudi bo v teh prisilno veselih prazničnih dneh še bolj občutilo pomanjkanje in samoto, nekaj so jih obiskali. Nekateri pa se kar znajdejo, tako kot gospa, ki je svojo papigo naučila Sveto noč.Kako je pri nas poskrbljeno za zapuščene in trpinčene živali, so vsa zavetišča dobra in kdo lahko posvoji žival? Vse več je ljudi, ki posvajajo živali iz tujine.Katera pesem bo zmagala v izboru za najboljšo slovensko pesem vseh časov? Izbirajo glasbeni kritiki in sami glasbeniki.