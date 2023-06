TV namigi: Sprejem Primoža Rogliča, Zaščitnik in Krepostni Gemstonovi

Ponedeljek, 19. junija

Sprejem Primoža Rogliča, zmagovalca Dirke po Italiji: TV SLO 2 ob 18.00

Slo., 2023. Prenos iz Ljubljane. 65 min.

Tri tedne po zmagi na Dirki po Italiji bo v Ljubljani slovesen sprejem njenega zmagovalca Primoža Rogliča. Primož je do vodstva in s tem zmage prišel predzadnji dan na gorskem kronometru na Svete Višarje. Kljub težavam z verigo je slavil s 40 sekundami naskoka pred Geraintom Thomasom, kar mu je na koncu prineslo zmago za 14 sekund.

V ponedeljek bo najbrž tudi znano, kakšni so nadaljnji načrti Rogliča v letošnji sezoni.

Kolesarski svet je sicer te dni pretresla novica, da je na Dirki Švici po padcu umrl 26-letni kolesar Gino Mäder, sicer moštveni kolega Slovencev Mateja Mohoriča in Matjaža Govekarja v ekipi Bahrain Victorious.

Zaščitnik (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Marksman. ZDA, 2021. Režija: Robert Lorenz. Igrajo: Liam Neeson, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba, Jacob Perez. Akc. film. 130 min.

Zaščitnik. Foto Kanal A

Jim Hanson (Liam Neeson) je nekdanji vojak, vietnamski veteran, marinec, ki je bil odlikovan za svoje odlične ostrostrelske sposobnosti. Trenutno živi na meji med Arizono in Mehiko in potem ko mu je pred enim letom umrla žena, je z njim samo še zvesti pes Jackson. A njegovo mirno življenje zmoti nepričakovani prihod dveh nezakonitih priseljencev, matere in sina, ki sta na begu pred mehiškim kartelom. Ko jima pridejo na sled, mamo ustrelijo in Jim ji izpolni zadnjo željo, da bo poskrbel za njenega malega sina Miguela ...

Krepostni Gemstonovi: HBO ob

The Righteous Gemstones. ZDA, 2023. 3. sezona. 1/9. Igrajo: Danny McBride, Adam Devine, Edi Patterson, Stephen Dorff, James DuMont. Hum. nan. 30 min.

Krepostni Gemstonovi. Foto HBO

Serija Krepostni Gemstonovi pripoveduje zgodbo o svetovno znanem televizijskem pridigarju z dolgo tradicijo zavrženosti, pohlepa in dobrodelnosti ter o njegovi enako grozni družini. Ko se njegovim razvajenim otrokom končno uresniči želja, da prevzamejo nadzor nad cerkvijo, ugotovijo, da je njeno vodenje težje, kot so mislili in da ima njihov ekstravaganten slog življenja visoko ceno.