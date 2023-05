TV namigi: Srce na dlani, Slovenija in Sreča na crvici

Ponedeljek, 1. maja

Srce na dlani: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Srdce na dlani. Češ., 2022. Režija: Martin Horský. Igrajo: Bolek Polívka, Eliska Balzerová, Jana Pidrmanová, Vladimír Polívka, Matous Ruml. Kom. 100 min.

Komedija o ljubezenskih rečeh. Zanjo vemo, da se ne ozira ne na starost niti na kraj. Ne vemo, kdaj ali kje jo bomo našli. Lahko se zaljubimo v vrtcu kot otroci, lahko je to cesta ali park. Kadarkoli in kjerkoli …

Josef se veseli upokojitve, saj bo končno lahko nastopil in zaživel kot klovn, kar si je od nekdaj želel. In kot klovn bo spoznal Maruško, prodajalko kave na premični stojnici. Čeprav sta ostarela človeka, njuna ljubezen vzbrsti, kakor da sta drug drugega iskala vse življenje. A to še ni vse …

Slovenija – utrip divjine: TV SLO 1 ob 21.45

Slowenien - Am Puls der Wildnis. Avstrij., 2022. Režija: Christine Sonvilla. Dok. odd. 45 min.

Slovenija – utrip divjine Foto Tv Slo

Slovenija je – vse od oljčnikov ob sredozemski obali do zasneženih vrhov v Julijskih Alpah – kot svet v malem. Ponaša se z osupljivimi naravnimi znamenitostmi, slikovito pokrajino in raznovrstnim živalstvom in rastlinstvom. Državo poleg izjemne naravne dediščine odlikuje tudi usmerjenost v trajnostni način življenja.

Avstrijska dokumentarna oddaja z osupljivimi posnetki gledalca povabi na zapeljiv sprehod po Sloveniji. Veličastne gore, globoke soteske s kristalno čistimi rekami, skrivnostna pronicajoča jezera, ki izginjajo v razvejanih kraških jamah, in obsežni gozdovi dajejo vtis kanadske divjine sredi Evrope.

Sreča na vrvici: POP TV ob 16.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slo., 1977. Režija: Jane Kavčič. Igrajo: Matjaž Gruden, Matija Tavčar, Nino de Gleria, Polona Rajster, Andrej Djordjević. Druž. film. 110 min.

Sreča na vrvici. Foto Pro Plus

Matic živi z mamo v blokovskem naselju v Ljubljani, oče pa je službeno v tujini. Matičevo življenje se nenadoma spremeni, ko ga k sodelovanju povabijo filmarji. Izberejo ga za glavno vlogo, z njim zaigra tudi velik dresiran novofundlandec Jakob. Jakob in Matic se tako navežeta drug na drugega, da Maticu psa na koncu kar podarijo.

Takrat pa se začnejo težave. Jakob namreč v bloku zaradi lajanja in razgrajanja ni priljubljen.