TV namigi: Srečni za vsako ceno, Rada te ljubim, Donna Summer in Bonn

Četrtek, 8. junija

Srečni za vsako ceno (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Manufacturing Happiness/Le bonheur a tout prix. Fr., 2022. Režija: Jean-Christophe Ribot. Dok. odd. 65 min.

Knjige, aplikacije, svetovalni tečaji – danes je sreča povsod. Veliko je ljudi, ki služijo s tem, da drugim obljubljajo srečo. Kaj je pravzaprav sreča?

Dokumentarna oddaja prikaže, kako se je pojem sreče v času gospodarskega razvoja spremenil. Danes srečo oglašujejo reklamni spoti, je cilj izobraževalnih metod in tržnih prijemov, ki generirajo milijonske zaslužke. Je predmet pozitivne psihologije, znanosti, ki se je leta 1990 razvila v ZDA. Je osebna sreča res obraz razvite družbe ali pa je maska depresivnega okolja, ki zapoveduje srečo in človeka še bolj zasužnjuje?

Rada te ljubim, Donna Summer (Premiera): HBO ob 21.30

Love To Love You, Donna Summer. ZDA, 2022. Režija: Brooklyn Sudano. Dok. film. 110 min.

Rada te ljubim, Donna Summer. Foto HBO

Film prinaša poglobljen vpogled v življenje legendarne umetnice, medtem ko ustvarja glasbo, ki jo popelje iz avantgardne glasbene scene v Nemčiji. do blišča in žarometov plesnih klubov v New Yorku ter do svetovnega priznanja. Njen glas in umetnost postaneta zvočna podlaga tega obdobja.

Globoko oseben portret Donne Summer na odru in v zasebnem življenju vsebuje veliko fotografij in še neznanih domačih videoposnetkov – pogosto jih je posnela glasbenica sama – ter razkošen pogled v njeno umetnost.

Bonn: Stari prijatelji, novi sovražniki (Premiera): TV SLO 1 ob 23.25

Bonn, Alte Freunde, Neue Feinde. Nem., 2022. 1/6. Režija: Claudia Garde. Igrajo: Max Riemelt, Juergen Maurer, Luise von Finckh, Julius Feldmeier, Martin Wuttke. Nad. 65 min.

Bonn: Stari prijatelji, novi sovražniki. Foto TVS

Politično-vohunska drama je posneta po resničnih dogodkih. Dogajanje je postavljeno v 50. leta prejšnjega stoletja in prikazuje vzpon Zahodne Nemčije, ki jo bremeni teža preteklosti, ko se spopada z zločinsko dediščino druge svetovne vojne.

V tako okolje se, po letu bivanja v Londonu, vrne mlada Toni Schmidt, ki se kot pisarniška uslužbenka zaposli v eni od dveh tajnih služb v državi, Organizaciji Gehlen. To opazi vodja druge nemške tajne službe, Zveznega urada za varstvo ustave, ki že dolgo sumi, da Gehlen s svojega položaja pomaga nekdanjim nacističnim zločincem ...