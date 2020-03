TV namigi: Srečno samski, Nočne ptice in Skrivnosti nacističnega vojaškega stroja

Ponedeljek, 23. marca

Srečno samski: Planet Tv ob 21.00

Nočne ptice: Kanal A ob 21.35



Skrivnosti nacističnega vojaškega stroja: Viasat History ob 21.00

Secrets of the Nazi War Machine - Skrivnosti nacističnega vojaškega stroja Foto Viasat

Planet v sodelovanju s produkcijsko skupino Mangart predstavlja novo serijo, ki bo raziskovala aktualne tematike medosebnih odnosov v sodobnih spreminjajočih se družbenih standardih.Glavna lika sta Maja in Peter, ki navzven živita sanjsko življenje, a med njiju se vrinejo težave v poslu in pri načrtovanju naraščaja. Na poti reševanja svojega zakona obiskujeta terapije, kjer spoznata pestro druščino. Majina starejša sestra Jana se na primer najbolj posveča svoji karieri in partnerje menja kot po tekočem traku, tu je tudi šarmantni detektiv Denis, žurerka Sonja, preprosti Srečko in samohranilka Fani. Terapije vodita Bernard in Vida. Zasebno imata odprto zvezo, poklicno pa zagovarjata vsak svojo tezo ...Susan, lastnica uspešne losangeleške galerije, živi izjemno privilegirano, a neizpolnjeno življenje. Neki konec tedna, ko se njen soprog mudi na eni svojih prepogostih službenih poti, Susan prejme paket. V njem je rokopis romana Nočne ptice, ki ji ga pošilja njen bivši mož Edward.Film modnega oblikovalca Toma Forda v prvih kadrih ponudi točno to, kar pričakujemo: dovršeno estetiko in odtujenost modne piste ali oglasa za Chanel. A ko prek glavne junakinje vstopimo v roman, ki ga ta bere, se znajdemo v nevarnem Teksasu, v zgodbi nasilja in maščevanja, ki ne bi mogla biti bolj surova in groba.Ob pomoči inženirjev in mehanikov iz vseh strani Evrope bo James Holland obnovil nekatere najbolj znamenite bojne stroje iz človeške zgodovine ter raziskal, kako je nacistični tehnološki napredek spodbudil zaveznike, da so šli še korak dlje. James bo prav tako preiskal, ali so ta orožja resnično upravičila naziv neuničljivih legend, za kakršne jih je označila nacistična propaganda.