TV namigi: Stalinova smrt, Vaški slavčki in Creed: Rojstvo legende

Torek, 18. avgusta

Stalinova smrt: TV SLO 2 ob 21.20

Vaški slavčki: Fox Life ob 22.00

Creed: Rojstvo legende: Kino ob 21.55

Moskva 1953. Po smrti sovjetskega diktatorja Stalina sledi kaos v vrhu vlade, hkrati pa se začne boj za njegovo nasledstvo. Med političnimi voditelji Georgijem Malenkovom, Nikito Hruščovom in šefom policije Lavrentijem Pavlovičem Berijo se vname hud boj …Film sicer opisuje resnične dogodke in resnične osebe, a je vse skupaj tako karikirano, da resničnosti ne ostane veliko. Odlični dialogi in duhovite enovrstičnice, ki se kar vrstijo, nasmejijo, verjetno pa groteskni humor, ki je za Armanda Iannuccija značilen, ni za vsakogar.Bradley Whitford (ki ga ljubitelji Dekline zgodbe spremljate tudi kot poveljnika Lawrencea) igra v komični seriji, ki nam prikaže, da lahko ljudje najdemo navdih tudi tam, kjer ga res ne bi pričakovali.Arthur Cochran, nekdanji profesor na univerzi Princeton, slučajno prisostvuje vaji zbora vaške cerkvice in odkrije skupino pevcev, ki se ne ujemajo v več vidikih, ne samo v glasbenem. Čeprav so si različni, mogoče potrebujejo ravno takšno družbo, ki jim bo pomagala zrasti in jih bo razveselila, ko bodo to najbolj potrebovali.Adonis je mladenič, ki poskuša postati profesionalni boksar. A kariere ne želi zgraditi na slavi svojega očeta Apolla Creeda. Ker ne najde pravega trenerja, se obrne na očetovega nekdanjega nasprotnika in tudi prijatelja, legendarnega Rockyja Balboo. Ta želi mirno preživeti starost v svoji restavraciji povsem brez boksa, a vztrajni Adonis mu spet zbudi boksarske strasti. Adonis in Rocky začneta s trdim treningom.