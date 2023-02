TV namigi: Stara ljubezen, One so bombe in Poroka

Nedelja, 12. februarja

Stara ljubezen: TV SLO 1 ob 15.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Oude liefde. Niz., 2017. Režija: Nicole van Kilsdonk. Igrajo: Halina Reijn, Hadewych Minis, Gene Bervoets, Beppie Melissen, Leo Alkemade. Drama. 95 min.

Ton in Fransje sta že dolgo ločena, njuni otroci so že odrasli. Oba v zrela leta vstopata z drugimi partnerji. A ko umre njun sin, se prvič po dolgem času začneta pogovarjati. Po nekaj srečanjih se v obeh ponovno prebudijo stara čustva.

Srečujeta se na skrivaj, obujata spomine, razčiščujeta stare spore in sta si v oporo v težkih časih. Zavedata se, da bi njuna romanca dvignila veliko prahu, zato se jima ne mudi, da bi jo obelodanila. Njuni strahovi se izkažejo za upravičene, ko se skrivnost razve in povzroči vihar čustvenih odzivov pri njunih hčerah in partnerjih.

One so bombe: Planet TV ob 19.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bombshell. ZDA, 2019. Režija: Jay Roach. Igrajo: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Allison Janney. Bio. film. 130 min.

One so bombe Foto Planet Tv

Zgodba o propadu ustanovitelja in vodje ameriške desničarske populistične televizijske mreže Fox News Rogerja Ailesa je ena velikih dramatičnih zgodb našega časa in ta film jo predstavi najbolj primerno, z usodo žensk, ki so zbrale pogum, da so razkrile zgodovino spolnega nadlegovanja.

Osrednji novinarki Fox News, ki sta sprožili škandal, Gretchen Carlson in Megyn Kelly, suvereno odigrata Nicole Kidman in Charlize Theron, medtem ko lik, ki ga igra Margot Robbie, temelji na ducatu žensk, ki so doživele podobno usodo.

Poroka na prvi pogled: Planet TV ob 21.00

Slovenija, 2023. 2. sezona. 1. del. Resničnostni šov. 100 min.

Poroka na prvi pogled Foto Planet Tv

Novi pari, nove poroke in nove preizkušnje na poti do skupne sreče! V novi sezoni Poroke na prvi pogled se bomo spomnili utrinkov prve sezone, ko sta se po zaključku snemanja tudi zares poročila Hajdi in Anže, ter pokukali v zakulisje psiholoških testiranj za novo sezono.

Izbrani kandidati, šest nevest in šest ženinov, se bodo spoznali na fantovščini in dekliščini, kjer bodo proslavili še zadnjo samsko noč. Prvič se bodo spoznali ne le med sabo, ampak tudi s strokovnjaki, med katerimi sta dva nova obraza.