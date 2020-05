TV namigi: Stavka, Še vedno Alice in Vrvež v moji glavi

Petek, 1. maja





Stavka: TVS 2 ob 20.05



Še vedno Alice: POP TV ob 21.20

Vrvež v moji glavi: Planet TV ob 20.00

Kljub rekordnemu letnemu dobičku se vodstvo multinacionalke Perrin odloči zapreti eno svojih tovarn. 1100 zaposlenih v tej tovarni se pod vodstvom sindikalista Laurenta Amédéa tej okrutni potezi upre. Pripravljeni so narediti vse, da bi rešili svoja delovna mesta.Režiser Brizé začne film sredi debate med stavko tovarniških delavcev in razkrije mehanizme sistema, v katerem se vodje požvižgajo na pravice delavcev.Alice je srečno poročena profesorica jezikoslovja s tremi odraslimi otroki. Kmalu po 50. rojstnem dnevu začne opažati, da se večkrat ne more spomniti besed, podatkov in celo imen prijateljev. Zdravniški pregled pokaže, da je v zgodnjem stadiju Alzheimerjeve bolezni. Alice je pred dilemo, kako ohraniti dostojanstvo.Odlična igra Julianne Moore v glavni vlogi je adut filma, ki poleg osebne drame vsaj delno predstavi tudi družbeni odnos do demence. Iskren film o temi, na katero se prevečkrat pozabi.Ustvarjalci animiranih uspešnic Pošasti iz omare in V višave predstavljajo zabaven in ganljiv vpogled v misli najstnice preko čustev, ki nadzorujejo njeno vedenje.Ko oče dobi novo službo v San Franciscu, se mora mala Riley preseliti iz Minnesote in proč od znanega mesta, šole in ljubega hokeja. Pri tej zahtevni nalogi ji v njenem možganskem centru skušajo pomagati Sreča, Reva, Bes, Ogaba in Cmera ...