TV namigi: Sto let pozneje, Tannbach in Števike za umor

Sto let po požigu Narodnega doma v Trstu bo njegova predaja iz rok Italije manjšinskima organizacijama Slovencev v Italiji velik dogodek. Slovenski predsednik Pahor se je zavzel, da bi predaja doma potekala v duhu sprave. Zato naj bi z italijanskim kolegom Mattarello v ponedeljek na isti dan, ko bo Narodni dom vrnjen Slovencem, v Bazovici skupaj obiskala fojbo in spomenik bazoviškim junakom. Slovesnosti ob vrnitvi bodo pomemben poskus, da državi in naroda naredita korak naprej v medsebojnih odnosih.V oddaji naj bi s poročili s terena ter z gosti v studiu kritično ocenili pomen dogodka vrnitve Narodnega doma Slovencem in poskušali razmišljati tudi o prihodnosti sožitja obeh narodov v mestu!Serija o travmatičnih dogodkih v Nemčiji po drugi svetovni vojni se dogaja v vasi Tannbach. To je sicer izmišljena vasica (a povzeta po resnični), ki jo je železna zavesa pretrgala na dvoje in za njene prebivalce konec vojne ne pomeni konec trpljenja. Medtem ko se je prva sezona dogajala v 40. in 50. letih, se druga odvija v 60-ih.Pozimi leta 1960 otroci med igro na zahodni strani vasi najdejo strelivo in ob eksploziji granate umre mali Emil Schober, eksplozijo pa slišijo tudi na vzhodni strani. Nihče ne ve, da so otroci našli tajno skrivališče vojske Nata, ki ji pripada tudi grof von Striesow ...V mestecu San Benito najdejo truplo mlade ženske. Primer dodelijo detektivki Cassie; umor raziskuje s sodelavcem Samom. Cassie primer spomni na njeno preteklost. S Samom imata na razpolago le nekaj skopih dokazov, ki jih je neznan morilec pustil na kraju zločina.Sledi ju pripeljejo do najstnika Richarda Haywooda, ki pridno sodeluje in ima trden alibi. Kljub vsemu Cassie začuti, da se za njegovim brezskrbnim obnašanjem skriva nekaj več.