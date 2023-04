TV namigi: Stopnja smrti, Reka in Ni prostora za starce

Nedelja, 23. aprila

Stopnja smrti: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Boss Level. ZDA, 2020. Režija: Joe Carnahan. Igrajo: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Will Sasso. Akc. film. 135 min.

Roy, upokojeni veteran specialnih vojaških enot, je ujet v neskončno dirko s časom. Vsako jutro se ob njegovi postelji pojavi zamaskiran in oborožen moški, ki mu streže po življenju. Poleg morilca v spalnici se čez dan na različnih lokacijah pojavljajo novi morilci …

Ko končno umre, se naslednje jutro prebudi in scenarij se ponovi. Da bi končno ustavil to neskončno trpljenje in prekinil časovno zanko, v kateri se je znašel, mora ugotoviti, kdo ali kaj stoji za vsem skupaj in zakaj ga želijo mrtvega. Z vsakim novim prebujenjem po usmrtitvi ima en košček sestavljanke več in z vsakim novim izmikom smrti je korak bližje razkritju resnice.

Reka: TV SLO 1 ob 22.30

River. Avstral., 2021. Režija: Jennifer Peedom. Dok. film. 75 min.

Reka Foto Tv Slo

Dokumentarni film Reka raziskuje odnos med ljudmi in rekami. S slikovitimi posnetki in ob spremljavi Avstralskega komornega orkestra je prava paša za naše čute. Z rekami smo neločljivo povezani. Že od pradavnine vplivajo na naše življenje ter se pretakajo skozi naše kulture in sanje. Toda film je tudi zgodba o napredku človeka in uničenju rek. Opozarja na pretirano izkoriščanje rečne moči in pomembnost prosto tekočih rek.

Režiserka Jennifer Peedom je leta 2017 že posnela dokumentarni film Gore (Mountains), ki je bil velika uspešnica, tokrat pa je svojo pozornost namenila rekam.

Ni prostora za starce: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

No Country for Old Men. ZDA, 2007. Režija: Ethan Coen. Igrajo: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald. Drama. 140 min.

Ni prostora za starce Foto Pro Plus

Potem ko so v strelskem obračunu umrli vsi preprodajalci mamil, Moss postane lastnik kovčka, v katerem se nahajata dva milijona dolarjev, obenem pa v tovornjaku najde še večjo količino heroina.

Tako Moss sproži serijo dogodkov, ki začnejo pretresati mirno teksaško mestece Lone Star.Kmalu je Mossu za petami psihotični morilec, ki z metanjem kovanca določa usodo svojih žrtev. Celoten primer preiskuje šerif Bell, ki poskuša narediti vse, da situacija ne bi ušla nadzoru in se spremenila v krvavi obračun.