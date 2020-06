TV namigi: Stotnik Amerika, Nezlomljiva Aglaé in Forrest Gump

Nedelja, 7. junija





Stotnik Amerika: Državljanska vojna: Planet TV ob 20.00



Nezlomljiva Aglaé: TVS 1 ob 15.30

tvspored-service Nezlomljiva Aglaé FOTO: TVS



Forrest Gump: Kino ob 20.00

Forrest Gump FOTO: Pro Plus

Nadaljevanje filmov Prvi maščevalec: Stotnik Amerika in Stotnik Amerika: Zimski vojak ter 13. film iz Marvelovega filmskega sveta, v katerem nestrinjanja glede političnega nadzora nad Maščevalci privedejo do razkola znotraj ekipe.Filma se je prijel vzdevek Maščevalci 2,5, saj ima več superjunakov kot prvi Maščevalci. Zgodba je sicer še osredotočena na naslovnega stotnika, a je predvsem nastavek za serijo naslednjih filmov. Državljanska vojna ne doseže Zimskega vojaka, a je še zmeraj odlična kombinacija akcije, duhovitih dialogov in zanimivih etičnih razprav.Kot otrok neodgovorne mame in odsotnega očeta je Aglaé zelo pogrešala red in rutino, zato zdaj v mladi odrasli dobi lahko deluje le, če ima življenje natančno organizirano. A ko ji v francoski tovarni avtomobilov, kjer je zaposlena, povedo, da oddelek selijo v Indijo, je njena rutina ogrožena. Čeprav ji ponudijo drugo delo, se odloči, da se bo skupaj z oddelkom preselila v Indijo. Enako se iz svojih razlogov odločita sodelavki Liette in Marcelle. Tako vse tri sedejo v Marcellino staro viso in jo mahnejo proti Indiji ...Mešanica komedije, drame in filma ceste uspešno predstavi teme, kot so prijateljstvo, družina, medosebni odnosi, in hkrati ošvrkne sodobno korporativno kulturo.Forrest Gump se je rodil z inteligenčnim kvocientom 75. Kljub nizki inteligenci verjame, da bo lahko uresničil svoje sanje. In res se mu kar naprej dogajajo nenavadne stvari.Med drugim postane športna zvezda ter pomaga pri izboljševanju odnosov med Kitajsko in ZDA. Bori se v Vietnamu ter spozna predsednika Kennedyja in Nixona. Po dolgem in počez preteče Ameriko, navsezadnje pa najde tudi ljubezen svojega življenja ...