TV namigi: Stranski učinki, Barry in Pred vrati pekla

Ponedeljek, 17. aprila

Stranski učinki: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Collateral. ZDA, 2004. Režija: Michael Mann. Igrajo: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg. Triler. 140 min.

Dva moža, en taksi, pet tarč in veliko, res veliko krogel. Max je povprečnež, ki ga od izpolnitve sanj ločita denar in lastna neodločnost. Preživlja se kot taksist. In ko nekega dne v njegov taksi sede Vincent, se njegovo življenje obrne na glavo. Vincent je plačani morilec, ki namerava v enem večeru s sveta spraviti pet ljudi, Max pa bo njegov prevoznik od ene tarče do druge.

Stilizirana fotografija, duhoviti dialogi in dva odlična karakterja v popolni izvedbi igralcev, za katera vlogi nista tipični, zabrišejo dejstvo, da zgodba ni ravno izvirna. Morda ne gre za najboljši film Michaela Manna, vseeno pa so Stranski učinki odličen žanrski izdelek.

Barry: HBO ob 21.40

Barry. ZDA, 2023. 4. sezona. 1–2/8. Režija: Bill Hader. Igrajo: Bill, Hader, Anthony Carrigan, Patrick Fischler, London Garcia, Dempsey Gibson, Sarah Goldberg. Hum. nad. 35 min.

Barry Foto HBO

Začenja se zadnja sezona mešanice kriminalke in črne komedije, ki sta jo skupaj ustvarila scenarist Alec Berg in igralec, scenarist in režiser Bill Hader.

Na koncu prejšnje sezone se je Barry znebil trupla moža, ki ga je ubila Sally. Gene Cousineau in Jim Moss pa sta mu nastavila past, kar je privedlo do Barryjeve aretacije. Cousineauja zdaj častijo kot junaka, Barryjeva aretacija pa ima pretresljive posledice. Vse je vodilo k temu eksplozivnemu in zabavnemu zadnjemu poglavju zgodbe o Barryju.

Pred vrati pekla: Mehika – ženske brez imena: TV SLO 2 ob 23.45

At the Gates of Hell: Women Without a Name - Mexico. Špa., 2017. Dok. odd. 60 min.

Pred vrati pekla: Mehika – ženske brez imena Foto Tv Slo

V Mehiki vsako leto 330 žensk umre samo zato, ker so ženske. Desetina žrtev je mlajša od pet let. Večina storilcev je z žrtvijo v sorodu ali pa jo poznajo

Zaradi nesodelovanja med forenzičnimi oddelki trupla čakajo na identifikacijo tudi več let, mnoga brez imena pokopljejo v skupinske grobove. Najhuje je za staroselke in revne. Zanje je pravica skoraj nedosegljiva. Številne nevladne organizacije si prizadevajo, da bi to spremenile ...