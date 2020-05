TV namigi: Strast do letenja, Privid spomina in Manhattan

Torek, 26. maja





Strast do letenja: TVS 1 ob 21.00



Privid spomina: TVS 2 ob 20.00

Privid spomina Foto Tvs

Manhattan: TVS 2 ob 21.55

Manhattan Foto Tvs

Strast do letenja je dokumentarni film o treh letalcih in eni letalki. Štiri različne osebnosti, štiri različne zgodbe, štiri strani neba in ena skupna lastnost. Vsak od njih je pripravljen storiti skoraj vse, da je lahko čim več v zraku. V letalu. Potniškem, vojaškem, akrobatskem, šolskem. Strasti do letenja ne moreš pridobiti, strast do letenja je prirojena.V dokumentarnem filmu, ki je nastal po scenariju in v režiji Dušana Moravca, so glavni portretiranci prva kapitanka na Slovenskem Alja Berčič Ivanuš, legendarni primorski letalec Benjamin Ličer, poklicni pilot Primož Jovanović in profesionalni rock fotograf Miro Majcen.Svoje spomine negujemo, saj se ob njih zavedamo, kdo smo. Pa so zanesljivi? Znanstveniki so dokazali, da je v človeka mogoče vsaditi spomine na dogodke, ki se mu v resnici niso nikoli pripetili.Tako kot si narobe zapomnimo človekovo ime, si narobe zapomnimo tudi pretekle dogodke. Zadnje študije ugotavljajo, da je človeški spomin zelo krhek in nezanesljiv. Prav nezanesljivost spomina pa ima lahko tudi tragične posledice – nehoteno krivo pričanje, ki temelji na zmotnih spominih, je v ZDA in Kanadi dokazano spravilo za zapahe vsaj 350 nedolžnih ljudi. V toliko primerih so namreč pozneje ovrgli obtožbe z analizo DNK v sledovih s krajev zločinov.Dvainštiridesetletni Isaac pusti službo in začne pisati svoj prvi roman. V njem pomembno vlogo igra njegovo najljubše mesto New York. Sprašuje se, kako bo plačeval preživnino nekdanji ženi Jill, okrutni lezbijki, ki sicer piše zelo zagrenjen, jezen roman o njem in njuni ločitvi.Isaac se lahko za kanček nežnosti obrne k mladi punci Tracy, ki je presenetljivo zrela, inteligentna in privlačna, a žal še vedno v gimnaziji, zato je nehvaležni Isaac ne jemlje preveč resno.