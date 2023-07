TV namigi: Strojevodjev dnevnik, Klan in Boksarjev pobeg

Sreda, 5. julija

Strojevodjev dnevnik: TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dnevnik mašinovođe. Srb., 2016. Režija: Miloš Radović. Igrajo: Lazar Ristovski, Petar Korać, Pavle Erić, Mirjana Karanović, Jasna Đjuričić. Kom. 110 min.

Statistike pravijo, da v času kariere vsak strojevodja do smrti povozi med petnajst in dvajset ljudi. To je zgodba o nedolžnih »množičnih morilcih«.

Ilija je šestdesetletni strojevodja pred upokojitvijo. Drži se ga sloves največjega »morilca« med strojevodji, saj je povzročil 28 incidentov s smrtnim izidom. Njegov posinovljenec Sima bi tudi rad postal strojevodja, a mu Ilija ne pusti. Po krajši »pustolovščini« v Pirotu Sima pobegne nazaj v Beograd in končno tudi Ilija popusti in mu dovoli izobraževanje za strojevodjo.

Klan: Kanal A ob 22.20

Srb., 2020. 1. sez. 1/8. Režija: Slobodan Skerlić. Igrajo: Aleksandar Dimitrijević, Nedim Nezirović, Feđa Štukan, Vladimir Kovačević, Nenad Popović. Nan. 65 min.

Klan Foto Pro Plus

Serija se osredotoča na dva tatiča, ki se zapleteta v sodelovanje z lokalnim kriminalnim klanom in pristaneta v središču dogajanja, ki je zaznamovalo srbsko zgodovino.

Dogodke sproži umor Tigra, vodje kriminalnega podzemlja, njegova smrt pa pretrese tako javnost kot srbsko podzemlje. Na obrobju tega dogajanja sta glavna lika, Šok in Paša, ki sta na začetku roparske kariere. Tatiča se ukvarjata predvsem s preprodajo ukradenih avtomobilskih delov, toda po spletu nesrečnih okoliščin tokrat ukradeta avtomobil soproge zloglasnega kriminalca Bubona …

Boksarjev pobeg: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Behind the Line: Escape to Dunkirk. VB., 2020. Režija: Ben Mole. Igrajo: Joel Phillimore, James Haynes, Chris Simmons, Sam Gittins, Sammy Measom. Akc. film. 105 min.

Boksarjev pobeg Foto Pro Plus

Med 2. svetovno vojno Nemci zajamejo skupino britanskih vojakov, ki so se umikali proti Dunkirku. Med njimi je tudi britanski ujetnik z boksarskimi sposobnostmi, ki postane tarča nacističnega poveljnika. Ta namreč želi, da se v ringu pomeri z nemškim prvakom.

Zajeti vojaki pa nameravajo medtem boksarski obračun izkoristiti kot diverzijo in načrtujejo množičen pobeg nazaj v Dunkirk in na svobodo.