TV namigi: Superjunaki, Srečno, Leo Grande in polfinale Lige prvakov

Sreda. 17. maja

Superjunaki (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Supereroi. Ita., 2021. Režija: Paolo Genovese. Igrajo: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Angelica Leo. Kom. 125 min.

Film pripoveduje življenjsko zgodbo Anne in Marca. Anna je risarka z impulzivnim in nenavadnim značajem, Marco je profesor fizike, ki trdi, da se življenje odvija po nekakšni vnaprej dani formuli. Njuno bežno srečanje postane zveza za vse življenje. In onadva sta pravzaprav junaka te ljubezenske zveze, ki kar traja in se zdi, da jo vzdržujeta dva superjunaka, ki imata posebno moč, da se lahko ljubita vse življenje.

Anni se zdi njuna zveza vredna stripovske obdelave. Razmišlja o risani zgodbi, ki bi pripovedovala o njuni zvezi kot o dveh superjunakih, ki premagata vse ovire na ljubezenski poti.

Srečno, Leo Grande: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Good Luck To You, Leo Grande. VB, 2022. Režija: Sophie Hyde. Igrajo: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland, Les Mabaleka, Lennie Beare. Kom. 95 min.

Srečno, Leo Grande. Foto HBO

Nancy Stokes je upokojena učiteljica, ki želi končno začiniti svoje življenje. Soprog, ki je umrl pred dvema letoma, je bil njen edini spolni partner. Imel je omejen pogled na to, kaj si lahko privoščiš v spalnici. Nancy se zato odloči najeti spolnega delavca po imenu Leo Grande, da bi si izpolnila želje, ki jih je morala vse življenje tlačiti. Njen največji izziv bo premagovanje lastne negotovosti.

Nogomet (M): Kanal A ob 20.30

Manchester City – Real Madrid. UEFA Liga prvakov 2022/2023. Polfinale, 2. tekma. Prenos. 155 min.

Bernardo Silva na stadionu Santiago Bernabeuv Madridu na tekmi 9. maja. Foto Oscar Del Pozo/Afp

Na stadionu Santiago Bernabeu smo po pričakovanjih ostali brez odgovora na vprašanje, kdo bo bližje uvrstitvi v veliki finale. Po remiju 1:1 so bili bolj zadovoljni Angleži, tudi zaradi zaostanka ob polčasu, toda Španci zagotovo še niso rekli zadnje, zato se na povratnem obračunu obeta srdit boj za napredovanje. Za razliko od Reala, ki je prestižno lovoriko osvojil že štirinajstkrat, Manchester City še vedno naskakuje zmago v Ligi prvakov.