TV namigi: Svet v letu 2019, Palme v snegu in Lovec: Zimska vojna

Četrtek, 2. januarja



Svet v letu 2019: TVS 1 ob 20.00

Palme v snegu: TVS 2 ob 20.00

Lovec: Zimska vojna: Kanal A ob 20.00

V podnebni krizi je prizadetih vse več ljudi, skrajni vremenski pojavi so vse hujši in pogostejši. A vodilni predstavniki držav članic Združenih narodov, ki so se zbrali na podnebni konferenci v Madriu, so kot kaže gluhi in slepi za opozorila znanstvenikov in zahteve milijonov ljudi po svetu.Brexit se bo očitno zgodil 31. januarja, potem ko je britanska konservativna stranka pod vodstvom kontroverznega Borisa Johnsona dobila absolutno večino v parlamentu. Ustavna obtožba proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je še ena zapletena politična zgodba, ki pretresa ZDA ...Film je slikovita, ganljiva in dramatična ljubezenska epopeja.Kiliana in Hakoba v Ekvatorialni Gvineji na plantaži kakavovcev, kjer gojijo najboljši kakav na svetu, pričakuje njun oče. Mladeniča sta navdušena nad lagodnim življenjem sredi zelenja in z afriškimi služabniki, saj se je v domovini ravno končala kruta državljanska vojna. Vendar se Kilian kmalu zavzame za tamkajšnje ljudi in postane tako rekoč eden od njih. Delijo si nadloge in radosti trdega dela, in tako se Kilian zbliža s kulturo tamkajšnjih prebivalcev in se zaljubi se v lepo domorodko Basilu.Dolgo preden naj bi Sneguljčica uničila zlobno kraljico Ravenno, je njena sestra, ledena kraljica Freya, zaradi srce parajoče izgube zbežala iz kraljestva. Na severu je zgradila veličastno trdnjavo, v kateri je za vedno zamrznila svoje srce in desetletja posvetila urjenju legije smrtonosnih lovcev. Med njimi sta bila tudi njena najbolj cenjena bojevnika Eric in Sara, ki pa sta zavoljo svoje prepovedane ljubezni plačala visoko ceno.Vizualno osupljiv film z zvezdniško igralsko zasedbo, ki pa zaradi prazne zgodbe izpade kot popolnoma nepotrebno nadaljevanje.