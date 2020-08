TV namigi: Sveti zrak, Avstralija v barvah in Rocky Balboa

Torek, 11. avgusta

Avstralija v barvah: Izpostava imperija: TV SLO 1 ob 20.00

Rocky Balboa: Kanal A ob 20.00

Film je zabavna komedija o sodobnih ljudeh, ki živijo v mestu prepolnem zgodovinsko mističnih in religioznih izročil; eni jih vzamejo za sveto resnico, drugi vidijo v njih poslovne priložnosti, spet tretji bi radi v imenu njih sleparili turiste …Adam, mladi krščanski Arabec iz Nazareta, je globoko zaljubljen v svojo ženo Lamio. Lamia pričakuje otroka, njena nosečnost ni enostavna, zraven ima še očeta, ki je težko bolan. Če k temu dodamo še nevšečnosti, ki jih kot arabski kristijan doživlja v Nazaretu, potem Adamu res ni lahko. potem Adam dobi idejo, da bi zaslužil tako, da bi prodajal »zrak, ki ga je dihala devica Marija«.Avstralska zgodovina je neločljivo povezana z evropsko. Priseljenci s stare celine so vztrajno zaničevali staroselce, zavračali azijske priseljence in vodili sramotno politiko t. i. bele Avstralije.Serija prikaže nastanek države, njeno vlogo v obeh svetovnih vojnah, povezavo z Veliko Britanijo, zavezništvo z ZDA, odziv na pojav komunizma, vojno na korejskem polotoku in srhljive jedrske poskuse v Vietnamu, a tudi dosežke polarnih raziskovalcev z začetka 20. stoletja, pravico žensk do bikinija in kontracepcijske tabletke, beatlemanijo in nastanek bisera arhitekture 20. stoletja – sydneyjske opere.V šestem delu filmske serije o boksarju Rockyju spremljamo zdaj že ostarelega boksarskega veterana, ki si tri leta po ženini smrti še vedno ni opomogel. Iz depresije ga ne moreta spraviti ne njegova italijanska restavracija ne njegov sin, s katerim sta se medtem popolnoma odtujila.Ko dobi priložnost, da se v ringu pomeri z boksarskim prvakom v težki kategoriji Masonom Dixonom, Rocky spet dobi voljo do življenja ...