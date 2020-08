TV namigi: Svetovna vojna Z, Spopad za Luno in Pero Lovšin

Nedelja, 16. avgusta





Svetovna vojna Z: Kanal A ob 20.00





Spopad za Luno: Projekt Mercury: TV SLO 2 ob 20.00

Spopad za Luno: Projekt Mercury Foto Tv Slo





Pero Lovšin – Ti lahko: TV SLO 2 ob 21.05

Za začetek pojasnilo bralcem istoimenske knjige: film nima, razen zombijev, niti najmanjše zveze z delom Maxa Brooksa. Gerry Lane je bil nekoč preiskovalec Združenih narodov, vendar se je potem raje odločil za mirno življenje z družino. A ko nekega dne skupaj obtičijo v prometnem zamašku in so priča grozljivemu prizoru, v katerem zombiji pustošijo med meščani, Gerryja vpokličejo v staro službo. Ker s tem zavaruje tudi družino, sprejme delo. A zombijev je čedalje več ...Čeprav je film bolj triler kakor grozljivka in zombiji niso posebej gnusni (so pa strašljivo hitri), gre za uspešno apokaliptično akcijo z dobrim tempom.Vesoljska tekma med Američani in Sovjeti se je začela konec 50. let, sredi hladne vojne. Sovjetska zveza je opravila več uspešnih izstrelitev svojih kapsul v orbito in s tem ZDA spodbudila k ustanovitvi Nase in projekta Mercury. Američani so hoteli in v vesolje poslati svojega astronavta. Mercuryjevi astronavti so postali ameriški junaki, njihove žene pa so se pojavljale na naslovnicah revij.20. julija pred petdesetimi leti je bilo na milijone gledalcev po vsem svetu prikovanih pred televizijske ekrane in spremljalo prve korake Neila Armstronga po Luni. Serija pa spremlja vesoljsko bitko od izstrelitve sovjetskega Sputnika leta 1957 do pristanka ameriškega Apolla 11 na Luni.Pero Lovšin velja za prvo punk zvezdo nekdanje vzhodne Evrope. Časovna dimenzija filma sega vse od Perovega uporniškega anarhizma prek osamosvajanja Slovenije in demonstracij na Kongresnem trgu v Ljubljani do evropskega nogometnega prvenstva leta 2000 v Amsterdamu.Kamera ga spremlja med nastopi v malih slovenskih mestih, s Pankrti na Dunaju in na velikem odru Cankarjevega doma ...