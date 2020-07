TV namigi: Tadej Pogačar, Ogorčenje in New Amsterdam

Petek, 10. julija



Treniraj kot Tadej Pogačar: Planet TV ob 18.45



Ogorčenje: TV SLO 2 ob 21.20

Bolnišnica New Amsterdam: TV SLO 1 ob 21.05

V tedenskih oddajah bosta Tadej Pogačar in njegov trener Miha Koncilija predstavila trike uspešnih kolesarjev in razkrila, kako se pripraviti na rekreativno kolesarsko sezono. Športnim navdušencem bodo v oddaji pokazali, kaj pomeni biti vrhunski športnik in kaj se dogaja v zakulisju, preden se prižgejo luči zmagovalnega odra.Tadeja Pogačarja bodo spremljali skozi del njegovih treningov. Predstavili bodo kolesarske trase po Sloveniji, dolge od 30 do 90 kilometrov, na katerih trenira tudi Tadej. Pozabili pa ne bomo niti na družinske kolesarske trase v izmeri do 20 kilometrov. Za bolj izkušene kolesarje bodo predstavili tudi nekaj gorskih vzponov.Marcus Messner je bister judovski mladenič iz delavske družine iz New Jerseyja. Leta 1951, med korejsko vojno, judovska skupnost želi rešiti Marcusa pred vpoklicem v vojsko, zato mu dodeli štipendijo za nadarjene in mladenič se odpravi na majhen kolidž v Ohiu. Tam se resno loti študija in dela v knjižnici, za družabno življenje pa se ne zmeni kaj dostiA življenje se mu postavi na glavo, ko se zaljubi v prelepo kolegico Olivio Hutton. Zaljubljenost sčasoma preide v obsesijo in njegovo obnašanje je vse bolj konfliktno, kar privede do spora z dekanom in ogrozi njegovo prihodnost.Tri mesece po usodni prometni nesreči skuša Max najti nov način življenja in delovanja, ki bi mu pomagal prenesti kruto realnost. Doktor Kapoor se mora spopasti s predsodki, ki zadevajo staranje, Iggyima uspešen dan, ki mu da idejo, ki bi lahko sprmenila njegovo življenje do obisti, doktor Reynolds pa se mora ukvarjati z novincem na oddelku ...