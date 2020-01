TV namigi: Tarča, Krvavi diamant in Mystify

Četrtek, 23. januarja





Tarča, Globus, Točka preloma: TVS 1 ob 20.00



Krvavi diamant: Kino ob 20.00

Blood Diamond - Krvavi diamant Foto Pro Plus



Mystify: Michael Hutchence: HBO ob 21.50

Mystify: Michael Hutchence - Mystify: Michael Hutchence Foto HBO

V Tarči - Slovenija je pri skrbi za starejše država analiz, študij, strategij, resolucij, delovnih skupin in pilotnih projektov. Rešitev najdejo v eni plenici več, zakona pa še ni.V Globusu tokrat o Franciji v primežu protestov. Bo vlada Emmanuela Macrona popustila pritiskom javnega sektorja in odstopila od napovedane prenove pokojninskega sistema? Kako dogajanje v Franciji vpliva na podobo Macrona v svetu?V Točki preloma o lastniških spremembah in konsolidaciji bank v Sloveniji. Kako dolgo bo Nova ljubljanska banka še največja? Zakaj želijo biti sindikati bančni lastniki? Pa tudi o omejevanju posojil prebivalstvu.DiCaprio kot tihotapec diamantov, Hounsou kot ribič in Connellyjeva kot ameriška novinarka se znajdejo sredi državljanske vojne v Sierri Leone in se podajo v lov na vijoličasti diamant. Režiser Edward Zwick podaja šokantno podobo stanja. Tu so legije mladcev, ki jih od otroštva urijo za ubijanje, tu so armade morilskih gverilcev, tu so skorumpirani voditelji in beli dobičkarji.Zwickov politični komentar je sicer podrejen spektaklu, a pri tako gigantski produkciji je kompromis upravičen, hkrati pa ga odtehta čustveni naboj filma, za katerega sta zaslužna predvsem DiCaprio in Honsou.Pevec Michael Hutchence je bil poosebljenje možato čutnega, ekstrovertiranega seksualnega simbola – pod čigar površjem pa se je skrival umetniški, večplasten in nenavadno občutljiv človek, ki se je vse življenje upiral ideji uspeha in ustvarjalnim omejitvam glasbene zvrsti.Izjemni arhivski posnetki, osebni domači posnetki ter intimne izpovedi Michaelovih prijateljev, ljubimk, članov zasedbe, svojcev, sodelavcev in Michaela samega nas vodijo skozi prikaz življenja – od nenavadnega razbitega otroštva do burnega statusa karizmatičnega in nazadnje tragičnega javnega lika priljubljenega glasbenika.