TV namigi: Tarča, Michael Palin v Iraku in Primer Madeleine McCann

Četrtek, 9. marca

Tarča: Na svidenje, Magna: TV SLO 1 ob 20.00

Slo. 2023. Vodi: Erika Žnidaršič-. Inf. odd. 60 min.

V Tarči: kje so danes vsi ključni akterji in neuradni lobisti prihoda multinacionalke Magne v Slovenijo izpred šestih let? Ta je zdaj ustavila proizvodnjo. Magna je tudi zgodba o tem, kako zlahka si je kapital podredil vse: lokalno in državno politiko, okoljevarstvene organizacije, vplivne posameznike, celo medije, okoliške kmete, najbolj rodovitno slovensko zemljo in tudi zakonodajo.

Michael Palin v Iraku: TV SLO 2 ob 20.05

Michael Palin: Into Iraq. VB, 2022. 3/3. Režija: Neil Ferguson. Dok. serija. 55 min.

Michael Palin v Iraku. Foto TVS

V zadnjem delu potovanja po Iraku Michael Palin najprej obišče eno od bagdadskih šol, nato pa se odpravi na ogled starodavnega Babilona. Nad mestom se dviga ena najrazkošnejših palač nekdanjega diktatorja Sadama Huseina. V pokrajini, ki jo namakata reki Evfrat in Tigris, se raztezajo obširna močvirja, ki prav nič ne spominjajo na preostali, puščavski del Iraka. Palin se z nočnim vlakom odpelje v Nasirijo in v bližini obišče 4000 let staro svetišče, slavni zigurat pri Uru Kaldejcev. 1500 kilometrov dolgo potovanje se konča na obali Perzijskega zaliva. Tu iraška vlada gradi ogromno tovorno pristanišče.

Glavni osumljenec: Primer Madeleine McCann (Premiera): HBO ob 21.45

Prime Suspect: The Madeleine Mccann Case. Dan., 2021. 1/3. Režija: Peter Graae. Dok. odd. 45 min.

Glavni osumljenec: Primer Madeleine McCann. Foto HBO

Maja 2007 je triletna Madeleine McCann izginila iz počitniškega letovišča na Portugalskem. Zdaj nemška policija meni, da ve, kdo je odgovoren za ugrabitev. Novi osumljenec je Christian B., ki se preseli nazaj v Nemčijo, kjer je obsojen razpečevanja mamil in širjenja otroške pornografije. Na Portugalskem primer Madeleine McCann propade in ključni preiskovalec je odpuščen. Raziskovalnimi novinarji spremljajo novega osumljenca, ki potuje med Nemčijo in Portugalsko.