TV namigi: Tarča o Planici in Škorpijon

Četrtek, 2. marca

Tarča: (Ne)prava Planica: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Inf. odd. 65 min.

Planica. Pojem slovenstva, več deset tisoč zvestih navijačev, morje zastav, spomini, tradicija, ponos. Podoba Planice ob največji športni prireditvi v zgodovini države – svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju te dni – je povsem drugačna, kot smo je vajeni ob finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih spomladi. Ljudski praznik je postal prireditev za elito. Kakšno je ozadje priprave tega dogodka, kdo so ključni ljudje pri organizaciji?

Škorpijon (Premiera): Fox ob 21.00

Scorpion. ZDA, 2016. 3. sezona. 1/25. Režija: Sam Hill. Igrajo: Johnny Glasser, Mia Juel, Kenneth J. Morgan, Ari Stidham, Anthony Muniz. Akc. TV-serija. 60 min.

Škorpijon. Foto Fox

Walter O'Brien je genij z inteligenčnim količnikom 197. Agent Domovinske varnosti ga prosi, naj sestavi skupino nadarjenih ljudi, ki se bo spopadala z najhujšimi grožnjami sodobnega sveta, ki bi lahko pestile ZDA in preostali svet. Tako nastane ekipa nadarjenih piflarjev po imenu Škorpijon. V novi sezoni bo morala ekipa Škorpijon pustiti ob strani svoje osebne nesporazume, saj morajo pomagati pri reševanju letal in plovil ameriške vojske, ki so jih prevzeli hekerji.