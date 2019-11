TV namigi: Tarča, Sherlock Holmes in Pravi Ralph

Četrtek, 28. novembra





Tarča, Globus, Točka preloma: TVS 1 ob 20.00





Sherlock Holmes: Igra senc: Kanal a ob 21.45

Sherlock Holmes: A Game of Shadows - Sherlock Holmes: Igra senc Foto Pro Plus



Pravi Ralph

Very Ralph - Pravi Ralph Foto HBO

V Tarči o sumih korupcije in krivdnih odpovedih na Darsu. Vodjo oddelka za javna naročila je na cesto odneslo jadranje, na katerem so bili tudi uslužbenci podjetij, ki poslujejo z Darsom. Kje vse pa se je uprava družila s predstavniki podjetij, ki so potencialni izvajalci gradnje druge cevi karavanškega predora in tretje osi?V Globusu o tem ali je svet na poti velike krize z vodo? Skoraj četrtina svetovnega prebivalstva nima dostopa do čiste pitne vode, boj za nadzor nad vodnimi viri pa se krepi. In kako učinkovita je Slovenija pri upravljanju z vodnimi viri?V Točki preloma pa o potencialu proizvodnje in predelave industrijske konoplje v Sloveniji ter o težavah slovenskih podjetij zaradi omejitev pri prodaji izdelkov s CBD-jem. Pa tudi o izzivih avdiovizualne industrije v Sloveniji.Robert Downey Jr. se vrača kot Sherlock Holmes, Jude Law pa kot njegov pomočnik dr. Watson. Ko avstrijski princ nenadoma umre, kot da je šlo za samomor, Holmes pravilno domneva, da Moriarty pripravlja nov zločin, s katerim lahko ogrozi obstoj sveta.Medtem ko je prvi film prinesel uravnoteženo mešanico akcije, drame, humorja in čudovite viktorijanske temačnosti, je Igra senc povsem temna, akcija pogosto utopljena v počasnih posnetkih, drama premalo osebna, humor pa prisiljen.Dobitnica emmyja Susan Lacy prinaša portret Ralpha Laurena, ki prikazuje življenje in kariero enega najbolj uspešnih ameriških modnih oblikovalcev ter razkriva človeka za legendoZ nenavadno sposobnostjo preobražanja sanj v resničnost je Lauren gojil ikonografijo simbolnega »ameriškega sna« kot globalno znamko življenjskega sloga. V dolgih in iskrenih izpovedih Lauren razmišlja o svojih pionirskih vizijah, pet desetletij trajajočem zakonu in o tem, kako je fant iz Bronxa (rojen v judovski družini s priimkom Lifshitz), ki ni vedel ničesar o modni industriji, zgradil več milijard vreden svetovni imperij.