TV namigi: Tarča, Svilna pot z Joanno Lumley in Kdo bo koga?

Četrtek, 16. januarja

Tarča, Globus, Točka preloma: TVS 1 ob 20.00







Svilna pot z Joanno Lumley: Benetke, Albanija, Turčija: TVS 2 ob 20.00

Joanna Lumley's Silk Road: Venice, Albania, Turkey - Svilna pot z Joanno Lumley: Benetke, Albanija, Turčija Foto Tvs







Kdo bo koga?: Kanal A ob 20.00

Get Shorty - Kdo bo koga? Foto Pro Plus

V Tarči: poslanec s plačo več kot 5000 evrov bruto za najem stanovanja v Ljubljani plačuje 65 evrov. Za ta denar bi na trgu lahko najel zgolj sobo s štirimi kvadratnimi metri. V Tarči smo raziskali, koliko je državnih stanovanj, ki jih oddajajo za neprofitno najemnino. Kdo ima ta privilegij? Stanovanja imajo tudi državna podjetja, zavodi, sodišče - kdo je v njih in kdo biva v neprofitnih javnih stanovanjih?V Globusu: grozljive razsežnosti požarov v Avstraliji opozarjajo svet o nujnosti podnebnega ukrepanja. O podnebni krizi pričata tudi najtoplejši december v Moskvi v zadnjih 130 letih in najvišja izmerjena januarska temperatura na Norveškem doslej. Kdaj in kako bo ukrepala svetovna politika?V Točki preloma: kako rešiti planet pred tekstilom, drugim največjim onesnaževalcem? Je rešitev nov - revolucionarni - način recikliranja tekstilnih odpadkov, ki so ga razvili na mariborski univerzi in za katerega se zanimajo tudi tekstilne multinacionalke?V prvi epizodi bodo najprej obiskali Benetke, ki so kot končna postaja Svilne poti postale eno najvplivnejših evropskih mest. Nato bodo v Albaniji iskali ostanke rimske ceste Via Egnatia, ki je vodila vse do Konstantinopla, in si ogledali razkošen dom premožne turške družine.Ogledali si bodo tudi skrivnostne votline v pravljični Kapadokiji, značilno starodavno počivališče karavanseraj in spoznali pastirje v odročnem visokogorju na vzhodu Turčije, kjer Joanna sklene prvi del potovanja.Film, posnet po uspešnici Elmorja Leonarda, je zabavna satira, ki hollywoodski filmski cirkus postavlja ob bok podzemnemu svetu kriminala. Zvest literarni predlogi, film poka po šivih od izvirnega uličnega izrazoslovja.John Travolta igra Chilija Palmerja, izterjevalca dolgov, ki mora iz Miamija odpotovati v Los Angeles in tam od drugorazrednega filmskega producenta Harryja Zimma izterjati denar. Chili je goreč ljubitelj filmske umetnosti, zato se odloči, da bo izkoristil priložnost in tudi sam postal filmski producent.