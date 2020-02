TV namigi: Tarča, V 80 dneh okoli sveta in Postaja 19

Četrtek, 27. februarja





Tarča, Globus, Točka preloma: TVS 1 ob 20.00





V 80 dneh okoli sveta: Kino ob 20.00

Postaja 19: Fox Life ob 22.00

V Tarči o iskanju razumne poti med pretiranim preplahom in resnostjo težav zaradi širjenja koronavirusa. So dvomi o pripravljenosti našega zdravstva upravičeni in ali bi morala država ukrepati bolj odločno in prepričljivo?V Globusu o usodi ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea. Ameriška zahteva po njegovi izročitvi med svobodo medijev v digitalni dobi in varovanjem državnih skrivnosti.V Točki preloma pa o slovenski in svetovni avtomobilski industriji – kako čuti posledice širjenja koronavirusa in že dlje časa trajajočega ohlajanja svetovnega avtomobilskega trga ?Čudaški angleški izumitelj Phileas Fogg nekega dne sklene stavo z lordom Kelvinom – v rekordnem času, v 80 dneh, bo obkrožil svet. S tem izzove posmeh vseh navzočih, saj nihče ne verjame, da je kaj takega mogoče. Fogg s tem na kocko postavi svoje življenje. Na popotovanju se mu pridruži zvesti prijatelj, Kitajec Passepartout, ki obvlada borilne veščine ...Družinsko zastavljen film ima žal kaj malo skupnega s knjižno predlogo Julesa Verna, tako da namesto na pustolovščine stavi na Chanove pretepe.Serija nas popelje v zahteven, tvegan in včasih zelo žalosten svet najpogumnejših gasilcev v Seattlu, ki tvegajo svoje življenje za dobro ljudi.V začetku tretje sezone gasilce pokličejo v bar, v katerega je priletelo vozilo. Gasilci morajo tako pomagati obiskovalcem bara kot tudi potnikoma v vozilu. Med Andy in Robertom je po Ripleyjevi smrti precej napeto. Potem ko je Robert dlje časa prenašal njeno neposlušnost, jo zdaj odslovi na dopust, da s svojim vedenjem ne bi vplivala na preostalo ekipo ...