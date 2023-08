TV namigi: Tat, njegova žena in kanu, Zappa in Asistentka

Nedelja, 13. avgusta

Tat, njegova žena in kanu (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

The Thief, His Wife and the Canoe. VB, 2021. 1/4. Režija: Richard Laxton. Igrajo: Monica Dolan, Eddie Marsan, Mark Stanley, Dominic Applewhite, David Fynn. Miniserija. 55 min.

»John je bil tiste vrste človek, ki je kupil range roverja, ki si ga nisva mogla privoščiti in potem zapravil še tri tisoč funtov za personalizirano registrsko tablico,« pove glas žene Anne o možu Johnu ...

John in njegova žena živita v obmorskem mestecu in se preživljata z oddajanjem stanovanj, toda John se ves čas loteva poslov, ki propadejo in znajdeta se na robu bankrota. John se zato domisli, da bo uprizoril svojo smrt in pobral zavarovalnino. Odloči se, da bo šel s kanujem na morje in uprizoril nesrečo, da bodo vsi mislili, da se je utopil. Njegova žena je proti, toda končno se vda in sodeluje pri načrtu. John se odpravi na vožnjo, Anne pa naslednji dan pokliče policijo.

Nenavadna nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih.

Zappa: TV SLO 1 ob 22.15

Zappa. ZDA, 2020. Režija: Alex Winter. Dok. film. 125 min.

Zappa. Foto TVS

Frank Zappa (1940–1993) je bil izjemen skladatelj slogovno zelo raznolike glasbe – vse od rocka do sodobne resne glasbe. Kot perfekcionist je od glasbenikov pričakoval brezhibno izvedbo. Postavil se je po robu velikim založniškim hišam in se boril proti cenzuri.

Sredstva za to res obsežno dokumentarno pripoved o življenju in delu vélikega Franka Zappe so avtorji pridobili v zelo uspešni akciji množičnega financiranja na spletu. V filmu je mogoče videti tudi posnetke Franka iz najstniških let.

Asistentka: TV SLO 2 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Assistant. ZDA, 2019. Režija: Kitty Green. Igrajo: Julia Garner, Owen Holland, Jonny Orsini, Rory Kulz, Migs Govea. Drama. 85 min.

Asistentka. Foto TVS

Jane se je pred kratkim zaposlila kot asistentka vplivnega medijskega producenta in pred njo je nov delovni dan. V službo kot običajno prispe prva in odide zadnja, njeno delo je naporno in enolično. Tiskanje urnikov dela v pisarni in potovanj, naročanje kosil in skrb, da je šefova pisarna kot iz škatlice. Tiho prenaša sovraštvo sodelavcev in šefove graje in opazuje, kako privlačne mladenke vstopajo v njegovo pisarno. Kmalu ji postane jasno, da je del sistema, ki dopušča oziroma podpira tudi spolne zlorabe.

Zgodba mlade asistentke spominja na afero s spolnimi zlorabami, povezanimi s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje MeToo.