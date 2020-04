FOTO:TV namigi: Tednik, Gorski zdravnik, Vedno tvoja in Najeta mama

Ponedeljek, 6. aprila

Tednik: TVS 1 ob 20.40







Gorski zdravnik: POP TV ob 20.00

Gorski zdravnik Foto Pro Plus





Vedno tvoja: POP TV ob 20.55

Vedno tvoja Foto Pro Plus





Najeta mama: Kino ob 20.00

Najeta mama Foto Pro Plus

Tri tedne po razglasitvi epidemije novega koronavirusa so ukrepi vse bolj ostri. Na kaj vse bodo vplivali in zakaj moramo biti v izrednih razmerah še posebej pozorni na varovanje človekovih pravic.V senci epidemije se dogajajo številne kršitve delavske zakonodaje, zlasti na področju varstva in zdravja pri delu ter pri odpovedih delovnega razmerja. Še posebej so na udaru tuji in prekarni delavci.Zakaj so ravno v Italiji razmere tako katastrofalne in kakšno je življenje ob vsakodnevnih tragičnih novicah? Kako vendarle najti kanček optimizma? O svojih karantenskih izkušnjah bo govoril naš dopisnik iz Rima Janko Petrovec.Na ekrane se vrača priljubljena serija o gorskem zdravniku dr. Gruberju. V 13. sezoni ga čakajo nove medicinske uganke in osebni zapleti.Sedemnajstletna Nathalie ima hudo alergijo na svetlobo, zato z očetom živi izolirano od zunanjega sveta. Oče pa ne ve, da ima Nathalie fanta Tima. Tim bi Nathalie rad pokazal svet izven hišnih zidov, zato jo povabi na romantični izlet z motornimi sanmi. Nathalie se opogumi in sprejme povabilo. Toda izlet se kmalu dramatično konča.Zgodba nas odpelje v 70. leta prejšnjega stoletja v Istanbul in se nadaljuje v rodovitni pokrajini na jugu Turčije.Prva sezona se je zaključila zelo dramatično. Zuleyha je noseča, Demir pa ne more sprejeti, da je otrok njegov. Yilmaz se poroči z Mujgan, da bi pozabil na Zuleyho. Muči ga misel na to, da Zuleyha nosi otroka nekoga drugega. Dan po poroki Yilmaz prebere Zuleyhino pismo, v katerem mu izpove ljubezen in razkrije, zakaj se je poročila.Kate je uspešna, samska poslovna ženska, ki je svoje življenje posvetila karieri, zdaj pa si želi otroka. Ker po naravni poti ne bo šlo, se odloči za nadomestno mamo. Strokovnjakinji za neplodnost plača pravo bogastvo, da ji najde primerno žensko, ki bo donosila njenega otroka.Vendar se izkaže, da blondinka Angie počne vse, česar bodoča mamica nikakor ne bi smela početi: pije alkohol, kadi in se nezdravo prehranjuje. Še bolj se zaplete, ko se lepega dne Angie prikaže pri Kate doma in ji pove, da nima kam. Kate jo zato sprejme pod svojo streho, sredi zmešnjave pa se njeno življenje še dodatno zaplete, ko se zaljubi v simpatičnega Roba.