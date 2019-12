TV namigi: Tednik, Razgibano življenje samskih in Umetni raj

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Kar 11 tisoč ljudi čaka na posteljo v domu za starejše, čakalna doba je tudi do 3 leta, zadnji dom je bil zgrajen pred 15 leti. Vlada pa za to področje v proračunu namenja zgolj 5 milijonov evrov.Po nedavni nesreči, ko je vlak v Ljubljani do smrti povozil 15-letnika, so od pristojnih terjali odgovore, zakaj je prehod kljub opozarjanju krajanov slabo zavarovan. Koliko je še takih prehodov?Ob izidu knjige Luciferka smo se s Svetlano Makarovič pogovarjali o njenem odnosu z materjo, spolni zlorabi, poseganju Udbe v njeno življenje in ustvarjanje, uporu proti vsem in vsemu, ljubezni.Razigrani prijateljici Alice in Robin vsak večer preživita na divjih zabavah. Čeprav uživata v številnih zmenkih brez obveznosti, Alice vendarle spoznava, da si morda želi resnejšo zvezo. Zapeljivi natakar Tom se zdi primerna izbira, vendar se izkaže, da namerno živi popolno samsko življenje, toda tudi on se od časa do časa sooča z dilemo resnične sreče v ljubezni. S povsem drugačnimi težavami samskega stanu se ukvarja Alicina sestra, ki je ljubezen zamenjala za zdravniški poklic ...Razgibano življenje samskih je kot samsko življenje – pogosto brez pravega fokusa in s preveč stranskimi zgodbami – a je kljub temu ena boljših komedij zadnjih let.Ustvarjalci oddaje do bili na jubilejnem, 30. filmskem festivalu Liffe. Ob tej priložnosti so se ozrli v preteklost festivala z ustanoviteljico Jelko Stergel in programskim direktorjem Simonom Popkom, spomnili se bomo filmskih gostov, ki so obiskali Liffe in filmov, ki so zmagovali.Ameriški režiser Abel Ferrara je bil letos na odprtju festivala s filmom Tomasso, govorili so tudi z gosti iz Nemčije, Gvatemale, Argentine, Hrvaške. In na koncu predstavljajo nagrajence, dobitnike nagrade vodomec v sekciji Perspektive, nagrade občinstva zmaj in nagrade kritikov fipresci.