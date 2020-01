TV namigi: Tednik, V imenu genov in Avtsajder

Ponedeljek, 13. januarja





V športu se obračajo vrtoglavi zneski, a koliko denarja v resnici dobijo športniki? Ali lahko med aktivno kariero zaslužijo dovolj za vse življenje? O svojih izkušnjah je za Tednik spregovorilo nekaj znanih športnikov.V začetku leta je začel veljati še en protikadilski ukrep: enotna embalaža za cigarete. Zakaj ima Slovenija tako strogo zakonodajo in ali se je zaradi tega bistveno zmanjšalo število kadilcev?Leto 2018 je bilo rekordno po številu porok, v zakon je vstopilo tudi 23 18-letnih nevest. Se vrača romantika poročnih zvonov, sploh med mladimi, in kaj jim zaobljuba večne zvestobe pomeni?Misel, da se revni genetsko razlikujejo od bogatih ali da so moški naravno inteligentnejši od žensk, je morda smešna, vendar so jo redno uporabljali kot orožje za ohranjanje statusa quo. Od odkritja DNK prevladuje misel, da so geni odgovorni za vse. Trditve o odkritju genov za inteligenco, revščino ali zločin so psevdoznanstvene razlage, ki naj bi opravičile čedalje več neenakosti in diskriminacije.Dokumentarni film poskuša ločiti dejstva od fikcije, ki obdaja gene. Prikazuje zlorabe, ki jih izvajajo v imenu tega nevarnega biološkega nesmisla.Serija, posneta po istoimenski knjižni uspešnici slavnega Stephena Kinga, spremlja preiskavo srhljivega umora 11-letnega dečka.Policijski detektiv Ralph Anderson preiskuje umor 11-letnega Frankieja Petersona, katerega iznakaženo truplo so našli v gozdovih Georgie. Skrivnostne okoliščine spodbudijo Ralpha, ki še vedno žaluje za svojim nedavno umrlim sinom, da v primer vključi tudi zasebno detektivko Holly Gibney, katere nedoumljive sposobnosti razreševanja ugank naj bi pripomogle pri pojasnjevanju nerazložljivega.