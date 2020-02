TV namigi: Tel Aviv v plamenih, Dvojina in Boj za slovensko severno mejo

Sreda, 5. februarja

Izrael in Palestina danes. Salam, neizkušeni, a simpatični Palestinec po naključju postane scenarist popularne palestinske melodrame, ki jo snemajo v Ramali. Salam živi v Izraelu in se vsak dan vozi v službo na Zahodni breg, zato mora skozi nadzorne točke, ki jih nadzirajo Izraelci. Žena komandirja stražarnice Asija je oboževalka serije, ki jo snema Salam, zato se Asi ženi na ljubo začne vtikati v scenarij. Če Salam noče imeti težav, mora privoliti v to ...Čeprav se zdi neverjetno, da bi bil izraelsko-palestinski konflikt vir komedije, pa je režiser Zoabi posnel lahkotno komedijo in z njo še poudaril absurdnost vojne.Čeprav dvojina ni samo slovenska, saj jo poznajo ne le v Evropi, temveč tudi po svetu, je vendarle naša, posebna. Kje je (bila) prisotna, kaj se z njo dogaja danes in kaj se ji obeta? Na svojevrstnem potovanju skozi čas in slovenske pokrajine se razkrivajo razlike, značilnosti, zanimivosti dvojine, tako v jeziku kot v parnem plesu, partnerskih in drugih medosebnih odnosih.Poglede na večpomensko dvojino odstirajo, vsak iz svoje perspektive, strokovnjaki in znanstveniki z različnih področij, ki med drugim opozarjajo na pestrost in različnost slovenskih pokrajin. To so razmisleki o dvojini in njeni večplastnosti, zgodovini, razvoju, vlogi, pomenu in današnji (ne)uporabi oziroma (ne)izumiranju.Dokumentarna pripoved postavi v ospredje delovanje generala Rudolfa Maistra in prve slovenske Narodne vlade v Ljubljani za slovensko severno mejo v konfederalni Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so jo slovesno razglasili 29. oktobra 1918. Država je nastala ob koncu 1. svetovne vojne in propadu 50-milijonske avstro-ogrske monarhije in se je takoj znašla pred številnimi izzivi.Posebnost dokumentarnega filma, pod katerega se podpisuje režiser in scenarist Valentin Pečenko, je, da prvič predstavi tudi pogled avstrijske strani ter zakulisno diplomatsko delovanje velike četverice v Parizu in vlogo predsednika Wilsona. V njem nastopijo priznani domači in tuji zgodovinarji ter preučevalci zgodovine.