TV namigi: Telesni stražar, Varna hiša in Gozdarji

Politični triler, v katerem vojni veteran David Budd odkriva zaroto, ki sega v sam politični vrh, je uspešnica angleškega BBC-ja, ki je s serijo požela največjo gledanost po letu 2008.Vojni veteran David Budd prepreči samomorilski bombni napad mlade muslimanke Nadje in zato napreduje ter postane telesni stražar Julie Montague, ambiciozne britanske notranje ministrice. Z ženo Vicky imata dva otroka, vendar ne živijo skupaj, saj se David več let po misiji v Afganistanu še vedno spopada s posledicami tamkajšnih dogodkov ...Tobin Frost je nekdanji ameriški elitni agent, ki je pred desetletjem zlorabil pooblastila in se od tedaj skriva. Ko nekega dne prostovoljno vkoraka v ameriški konzulat v Južni Afriki, se vsi sprašujejo o njegovih motivih. Preselijo ga v t. i. varno hišo, da bi ga tam zaslišali. A vanjo vdrejo najeti morilci in ubijejo vse razen Tobina in mladega agenta Matta Westona.Akcijski kriminalni triler o dvoličnosti obveščevalnih agencij je zlahka gledljiv in enako hitro pozabljiv.Serija Gozdarji je posneta po knjižni uspešnici avtorice Annie Proulx, ki je za svoje delo prejela Pulitzerjevo nagrado. Govori o skupini odpadnikov in sanjačev, ki poskuša pobegniti pred svojo preteklostjo, medtem pa se spopada z ovirami, interesi in precepi moderne civilizacije.Ko je katoliška cerkev poslala jezuitske duhovnike spreobrnit domorodce, je Francija poslala hlapce naselit teritorij, poleg njih pa še t. i. Kraljeve hčere, dekleta, ki bi tam našle može. Skupina izobčencev, prevarantov in nedolžnih se mora znajti v težkih situacijah v Novi Franciji v 90. letih 17. stol.