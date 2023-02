TV namigi: Težave v motelu El Royale, Iskre v času in Mrtvi kot

Nedelja, 5. februarja

Težave v motelu El Royale (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bad Times at the El Royale. ZDA, 2018. Režija: Drew Goddard. Igrajo: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth. Triler. 130 min.

Kriminalni triler v slogu filma noir z zvezdniško igralsko zasedbo obravnava teme, kot so moralnost, vera in odrešitev.

Januarja 1969 v preddverje motela El Royale, nekoč prestižnega letovišča na meji med Kalifornijo in Nevado, ki je zaradi svojih gostov prišlo na slab glas, prispejo duhovnik, soul pevka, trgovski potnik, hipijka in njena sestra, menedžer ter skrivnostni Billy Lee. V eni sami noči bo vsakdo od njih imel priložnost, da se odkupi za svoje grehe. Spoznajo namreč, da jih v tej noči združuje temna preteklost in dogodek, ki se je pripetil pred desetimi leti.

Iskre v času, svetovni računalniški podvig (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Slo., 2020. Režija: Jurij Gruden. Dok. film. 80 min.

Iskre v času, svetovni računalniški podvig. Foto TVS

Dokumentarec o vrtoglavem vzponu in padcu slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskra Delta. Janez Škrubej s skupino sošolcev elektrotehnikov ustanovi podjetje. Ustanovi ga v kleti, piše se leto 1976. Podjetje Iskra Delta se uveljavi bliskovito hitro, predvsem na vzhodnem trgu, sama izdeluje računalnike in jih nadgrajuje, vanje pa vstavlja le ameriške čipe, ki zaradi takratnega embarga ne morejo na vzhodni trg.

V trenutku, ko postane tehnologija Iskre Delte preveč neodvisna in ko ameriškim proizvajalcem ne le konkurira, ampak jih na nekaterih področjih celo prekaša, se zanjo začne zanimati Cia: tehnologija ne sme v roke sovražniku. Na drugi strani pa vidi KGB v Iskri Delti zadnjo možnost, da bi Vzhod nadoknadil tehnološki zaostanek. Iskri Delti se po robu postavi tudi domača oblast, predvsem zaradi kratkovidnosti, podkupljivosti in »slovenske« zavisti.

Mrtvi kot (Premiera): Planet TV ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Blindspotting. ZDA, 2018. Režija: Carlos López Estrada. Igrajo: Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar, Jasmine Cephas Jone. Kom./Krim. 130 min.

Mrtvi kot. Foto Planet TV

Collin mora zdržati še tri dni pogojne kazni, da bi dobil priložnost za nov začetek. S svojim težavnim najboljšim prijateljem iz otroštva Milesom delata v selitvenem podjetju. Potem pa je Collin nekega večera priča streljanju, v katerem beli policist ustreli temnopoltega moškega. Collin noče imeti težav, zato skuša na dogodek pozabiti, a mu ne gre iz glave...