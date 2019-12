TV namigi: Tiha strast, Warcraft in Apokalipsa zdaj

Sobota, 14. decembra



Tiha strast: TVS 1 ob 22.45



Warcraft: Začetek: Kino ob 20.00



Apokalipsa danes: Kanal a ob 22.30

Pretanjena zgodovinska drama o življenju in delu ene največjih pesnic Emily Dickinson je pretresljiv portret ženske, umetnice neodvisnega duha v primežu zadušljive patriarhalne morale.Emily Dickinson je večino življenja preživela na posestvu staršev v mestecu Amherst v Massachusettsu. Pisala je vsako noč, a je bil v času njenega življenja objavljen le neznaten fragment te poezije. Bila je plaha, a polna smisla za humor. Njeno življenje je prevevalo tiho dostojanstvo; njeno poezijo izjemna veličina. Vsa groza in lepota sveta sta tu skrčeni na samo esenco pomena in ekspresije.Svet orkov odmira, zato se odločijo pod vodstvom odločnega Durotana zavojevati človeško kraljestvo Azeroth. Po odprtju čarobnih temnih vrat, ki povezujejo oba svetova, so ljudje soočeni z nepredstavljivimi vojnimi grozotami, toda pod vodstvom plemenitega Anduina se zloveščim napadalcem pogumno postavijo po robu. Kmalu postane jasno, da je za obstanek obeh vrst nujno premirje, toda temne sile iz ozadja si želijo zgolj popolnega uničenja.Priredba uspešne računalniške igre je polna vizualnih poslastic, liki pa približno enako (ne)razviti, kot ste jih vajeni z monitorja.Eden temeljnih filmov zgodovine, ki surovo ter brez zadržkov odseva občutenje in dojemanje vojne v Vietnamu.Stotnik Willard poveljuje patruljnemu čolnu, ki se mora prebiti za sovražnikovo bojno črto in poiskati skrivno utrdbo skoraj mitičnega polkovnika Kurtza. Ta v globini pragozda vodi svojo lastno četo, a utrdba bolj kot na vojsko spominja na plemensko skupnost.