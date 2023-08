TV namigi: Tihotapec, Čas zmag in Moja mama: Pobeg v osamo

Ponedeljek, 7. avgusta

Tihotapec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Mule. ZDA/Kan., 2018. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Cesar De León, Dianne Wiest, Gustavo Muñoz, Jackie Prucha. Krim. 120 min.

Kriminalna drama o obubožanem veteranu korejske vojne, ki postane tihotapec drog za mehiški kartel, je režijski in hkrati igralski projekt Clinta Eastwooda.

Earl Stone, gospod v svojih osemdesetih letih, je bankrotiral in našel priložnost za zaslužek v službi, ki od njega zahteva samo to, da je voznik. Služba je videti preprosta, toda Earl z njo postane tihotapec drog za mehiški kartel. Posel vedno opravi odlično, s tem pa se tudi znajde v središču zanimanja ambicioznega agenta Agencije za boj proti drogam.

Bo Earlu uspelo popraviti pretekle napake, preden ga ujame roka pravice ali še huje – mehiški kartel?

Čas zmag: Vzpon dinastije Lakersov (Premiera): HBO ob 20.00

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. ZDA, 2023. 2. sezona. 1/7. Režija: John C. Reilly, Salli Richardson-Whitfield. Igrajo: Austin Aaron, Mike Boornazian, Anna Dahl, Vivian Dao, Jabari J. Davis. Nad. 70 min.

Čas zmag: Vzpon dinastije Lakersov. Foto HBO

Serija beleži poklicna in zasebna življenja igralcev košarkarskega moštva Los Angeles Lakers, ene najbolj spoštovanih in zmagovalnih športnih dinastij prejšnjega stoletja. Leto 1980. Ko se začne nova sezona po zmagi Lakersov, izjemno osredotočeni Jerry Buss okrepi svoj seznam vseh zvezd – in odnos s svojimi otroki. Poznejša katastrofalna poškodba ogrozi možnost ekipe, da bi ubranila naslov.

Moja mama: Pobeg v osamo: TV SLO 2 ob 23.50

Storia di B.: La scomparsa di mia madre. Ita., 2019. Režija: Beniamino Barrese. Dok. film. 100 min.

Moja mama: Pobeg v osamo. Foto TVS

Benedetta Barzini je ikona modnega sveta 60. let prejšnjega stoletja. Je manekenka in fotomodel, ki je navdihovala Andyja Warhola, Salvadorja Dalija, fotografa Irvinga Penna in Richarda Avedona. V 70. se je Benedetta Barzini odločno borila za emancipacijo in pravice žensk. Še vedno predava o zgodovini in antropologiji mode in oblačil.

A pri 75 letih se je naveličala površnosti sveta, ki ceni le videz. Na poti njegovega simbolnega zapuščanja, determinirana Benedetta namreč želi izginiti, jo za kamero spremlja njen prav tako vztrajni sin z vedno pripravljenim vprašanjem.