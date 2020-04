TV namigi: Tisto, Spomini na vojno in Po resnici

Četrtek, 23. aprila

Tisto: Kino ob 20.00

Marguerite Duras: Spomini na vojno: TVS 1 23.30

Marguerite Duras: Spomini na vojno FOTO: Press Release



Po resnici: Napačna informacija in cena lažnih novic: HBO ob 21.45

Po resnici: Napačna informacija in cena lažnih novic FOTO: HBO

Film je posnet po istoimenski kultni uspešnici mojstra napetih zgodb Stephena Kinga, ki bralcem že desetletja buri domišljijo. Poletje leta 1989. V kraju Derry v ameriški zvezni državi Maine začnejo izginjati otroci. Skupina otrok se mora soočiti s svojimi najhujšimi strahovi, ko se zoperstavi morilskemu klovnu z imenom Pennywise, ki že stoletja preži na otroke.Ena najuspešnejših grozljivk natančno sledi formulam in konvencijam, tako da je prežeta s srhljivim vzdušjem, trenutki, ko pošast skoči iz teme, pa so premišljeno postavljeni. Predvsem pa uspeh filma izvira iz pristne zgodbe o odraščanju v nostalgičnih 80. letih.Pariz, 1944. Marguerite in njen mož Robert Antelme sta aktivna člana odporniškega gibanja. Ko Roberta gestapo deportira v Dachau, se začne Marguerite dobivati z Rabierjem, lokalnim kolaborantom, za katerega ni jasno, ali ji hoče pomagati najti Roberta ali pa le pridobiti informacije o protinacističnemu delovanju.Film je posnet po istoimenski polbiografski knjigi Marguerite Duras. A medtem ko je knjiga dvignila kar nekaj prahu, se film preveč vleče, da bi dolgo ostal v spominu. Bolj kot na vojno dramo spominja na poskus umetniškega filma z bledo osvetljenimi kadri. Poudarek je na igralcih, a za dobro predstavo je potrebna tudi dobra režija. Ta pa peša.Film se osredotoča na odmevne izbruhe lažnih novic v nedavnih letih, ki so imele široke svetovne posledice. Med njimi je afera Pizzagate, dezinformacijska medijska kampanja, ki je vplivala na predsedniške volitve leta 2016, zarota Jade Helm in druge.Dokumentarec prinaša intervjuje s strokovnjaki pa tudi viri in tarčami lažnih novic. Tako poskuša odgovoriti na vprašanja o tem, kako je globalna kultura post-resnice (po zgodovinarju Harariju) postala nevaren del svetovne informacijske pokrajine in našega vsakdana.