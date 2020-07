TV namigi: Trenerjeva hči, Oh, Lucy in Moja super bivša

Sreda, 8. julija

Trenerjeva hči: TV SLO 1 ob 20.00



Oh, Lucy: TV SLO 2 ob 21.35

Moja super bivša: Kanal A ob 20.00

Oče in hči sta neločljiva. Skupaj trenirata že 12 let. Wiktoria natančno posnema očetovo dnevno rutino; začne z dietnim zajtrkom, nato sledijo naporni treningi in popolna osredotočenost na tenis. Toda Wiktoria ni več punčka, postaja odraslo dekle s svojimi zahtevami, željami in predvsem potrebo po svobodi. Rada bi za nekaj časa odložila tenis, vendar noče prizadeti očeta.Po naključju se jima na turneji pridruži Igor, prav tako sedemnajstletnik, in Maciej prevzame skrb tudi za njegove treninge. Wiktorio nenadoma tenis vse manj zanima, molčeči in vase zazrti Igor pa vse bolj …Setsuko je osamljena ženska srednjih let z nepomembno uradniško službo v Tokiu. Potem ko je priča samomoru moškega na podzemni in neiskrenim čestitkam drugemu moškemu ob odhodu v pokoj, se zave lastne brezizhodnosti. A potem jo obišče nečakinja Mika in jo prepriča, da začne obiskovati neortodoksen tečaj angleščine in Setsuko odkrije svoj alter ego: Lucy. Poleg tega se zagleda v inštruktorja ...Oh, Lucy je odštekana, malce temačna, a zelo prisrčna in gledljiva mešanica drame in komedije – le preprostega »ameriškega« konca nikar ne pričakujete.Matt Saunders živi v prepričanju, da je končno našel popolno dekle, čudovito Jenny, ki pa je tudi superjunakinja G-Girl. Ko Jenny postane preveč posesivna, hoče Matt razmerje končati.A kako se razideš z nekom, ki leti, dviga avtomobile in s pogledom skozi jeklo žge luknje? Ko Matt najde novo punco, skuša besna Jenny z vsemi močmi uničiti Mattovo novo romanco ...