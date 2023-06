TV namigi: Trezor, Idol in Sarah Silverman

Ponedeljek, 5. junija

Trezor (Premiera): Kanala A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Way Down. Špa./Fra., 2021. Režija: Jaume Balagueró. Igrajo: Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham, José Coronado. Akc. film. 140 min.

Film predstavlja zgodbo o skrbno načrtovani misiji ropa najbolj varovane banke na svetu, v kateri je shranjen zaklad iz davno potopljene ladje.

Ko inženir Thom izve, da se pod zgradbo španske centralne banke skriva skrivnostna neprebojna trdnjava, se pridruži skupini pretkanih tatov, ki nameravajo vdreti vanjo in ukrasti legendarni izgubljeni zaklad, ravno ko v Španiji vsa država spremlja težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu. Medtem ko so ulice polne navijačev in jim je policija tik za petami, imajo le nekaj minut časa, da se dokopljejo do bogastva.

Idol (Premiera): HBO ob 20.00

The Idol. ZDA, 2023. 1/6. Režija: Sam Levinson. Igrajo: Lily-Rose Depp, The Weeknd, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney. TV-serija. 60 min.

Idol. Foto HBO

Serija, postavljena v svet glasbene industrije, spremlja zapleten odnos med obetavno pop zvezdnico ter gurujem za samopomoč in vodjo sodobnega kulta. Jocelyn je ambiciozna pop pevka, ki se po živčnem zlomu, zaradi katerega je bila njena zadnja turneja odpovedana, odloči, da si bo povrnila naziv najbolj seksi pop zvezdnice v Ameriki. Spusti se tudi v zapleteno razmerje z Tedrosom, gurujem za samopomoč in vodjo sodobnega kulta. Medtem ko se Jocelyn pripravlja na vrnitev, v javnost pride fotografija, zaradi katere v njeni ekipi zavlada panika ...

Sarah Silverman: Nekdo te ima rad (Premiera): HBO ob 22.35

Sarah Silverman: Someone You Love. ZDA, 2023. Režija: Jonathan Krisel. Nastopa: Sarah Silverman. Stand-up. 60 min.

Sarah Silverman: Nekdo te ima rad. Foto HBO

Z emmyjem nagrajena komičarka, igralka, pisateljica in producentka Sarah Silverman se vrača na HBO. Njena prva posebna oddaja Sarah Silverman: Mi smo čudeži iz leta 2013 je bila izredno dobro sprejeta. V oddaji, posneti v The Wilbur Theatre v Bostonu, Sarah pokaže svojo neustrašno drznost s svojimi pogledi na vero, politiko in toaletni papir. V ospredju pa je njeno opozorilo o porastu antisemitizma v sodobnem času.