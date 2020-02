TV namigi: Tri okna in obešenje, Katarski dokumenti in Preverjeno

Torek, 18. februarja



Kosovo, leto 2000. Hribovska vas skuša po vojni s Srbi povrniti življenje v običajne tirnice. Župan Uka vodi kraj avtoritativno, med drugim je tudi lastnik edine trgovine v kraju, kjer za pultom delata njegova katatonična žena in lepa hči, medtem ko on ob kavi in tobaku modruje z drugimi možmi. A kraj vznemiri članek, v katerem je mednarodni novinarki nekdo povedal, da so bile v kraju med vojno posiljene štiri ženske. Uka je prepričan, da je novinarkin vir učiteljica Lushe, ki s svojo samostojnostjo izstopa v skupnosti. Kar naenkrat začnejo vaščani šikanirati Lushe ...Kritičen pogled na patriarhalno kulturo, v kateri puhle vrednote, kot je družinska čast, veljajo več od človečnosti, in kjer sram spolnih zlorab še vedno pada na žrtve, je bil kosovski kandidat za oskarja.Katarska dobrodelna ustanova je največja človekoljubna organizacija v Katarju; danes deluje v več kot 70 državah.Avtorja dokumentarne oddaje, strokovnjaka za Bližnji vzhod, Georges Malbrunot in Christian Chesnot, raziščeta razkrite dokumente, ki dokazujejo, da se ta ustanova ne posveča le pomoči žrtvam vojn in naravnih nesreč, temveč finančno podpira gibanjem Muslimanskih bratov in tako zavzema za interese skrajnih islamistov v Evropi.Posvetili se bodo predlogu, da bi imeli tudi v Sloveniji določen prostor v mestu, namenjen za prostitucijo. Pogledali bodo, kako je to v Avstriji. Kako delajo prostitutke v Sloveniji?Skupaj z reševalno ekipo so se podali v gore. Kako nevarne so lahko planinske poti, na kaj je treba biti posebej pozoren? Svojo zgodbo bo predstavil tudi planinec, ki je srečno preživel nesrečo.Najprej je bil zaradi umora obsojen na 25 let zapora, potem pa oproščen. Preverili bodo podrobnosti o različnem odločanju v primeru umora direktorja Kemijskega inštituta.