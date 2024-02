TV namigi: triler o letalski nesreči, koncert Derende in Deneuve v muzikalu

Petek, 23. februarja

Črna skrinjica (Premiera): TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Boite noire. Fr., 2021. Režija: Yann Gozlan. Igrajo: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin. Drama. 130 min.

Napet tehnološki triler o Matthieuju, mladem analitiku črnih skrinjic iz agencije za raziskave letalskih nesreč.

Zadnji primer, ki ga mora analizirati, je še posebej delikaten, saj je strmoglavilo povsem novo letalo, s katerim na prvi pogled ni bilo nič narobe. Tik pred rešitvijo zagonetke mu šef primer odvzame in ga dodeli drugemu analitiku. Ta zaključi, da je po vsej verjetnosti prišlo do samomorilskega terorističnega napada. Primer zaključen, krivec identificiran, vsi srečni …

Matthieu vseeno dvomi o uradni razlagi in se loti preiskave na lastno pest. Še posebej sumničav postane potem, ko njegov sodelavec skrivnostno izgine. Je mogoče, da je nekdo zmanipuliral zvočne posnetke in tako zakril pravi vzrok katastrofe?

Nuša Derenda: Veliki koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in gosti

Slo., 2023. Konc. 125 min.

Veliki koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in gosti – Nuša Derenda. Foto TVS

Nuša Derenda, izjemna vokalistka in ena najbolj priljubljenih pevk zabavne glasbe pri nas, je ob 25-letnici ustvarjanja s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in gosti priredila gala koncert v Cankarjevem domu v Ljubljani. V vseh letih je Nuša nanizala številne uspešnice, prejela ogromno nagrad, zmagovala na festivalih, njen nastop na Pesmi Evrovizije pa še vedno velja za enega najboljših in najbolj odmevnih.

V Cankarjevem domu v Ljubljani se je aprila 2023 z velikim koncertom zahvalila vsem zvestim poslušalcem in oboževalcem, ki jo spremljajo in podpirajo že 25 let.

Cherbourški dežniki: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Les parapluies de Cherbourg. Fr., 1964. Režija: Jacques Demy. Igrajo: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc Michel, Ellen Farner. Drama. 85 min.

Cherbourški dežniki. Foto TVS

Muzikal Jacquesa Demyja se je večkrat prebil na lestvice najboljših filmov vseh časov.

Sedemnajstletna Geneviève (mlada Catherine Deneuve) in njena mati vodita butik z dežniki v obalnem mestecu Cherbourg v Normandiji. Guy (Nino Castelnuovo) je mladi avtomehanik, ki skrbi za bolno teto. Geneviève in Guy se zaljubita in načrtujeta poroko kljub neodobravanju njene matere. Preden Guyja pošljejo v alžirsko vojno, si zaobljubita večno ljubezen. A med njegovo odsotnostjo Geneviève podvomi v njegovo ljubezen. Dvoriti ji začne premožni pariški draguljar Roland. V zakon z njim jo prepričuje tudi mati.

Geneviève popusti pritiskom in se poroči z Rolandom ter zapusti Cherbourg. Guy se vrne iz Alžirije in s pomočjo Madeleine sestavlja koščke razsutega življenja. Leta pozneje se Geneviève in Guy srečata na bencinski postaji, ki jo vodi Guy.

Film je dobil zlato palmo v Cannesu in bil nominiran za pet oskarjev. Ker igralci iz filma niso bili izurjeni pevci, so pevske točke sinhronizirali profesionalni pevci. Geneviève je tako pela Danielle Licari, Guya pa José Bartel.