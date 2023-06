TV namigi: Trohnenje 2022, S knjigo po svetu in Ženski ostanki

Torek, 13. junija

Trohnenje 2022 (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Slo., 2022. Avtorja: Tomo Križnar, Bojana Pivk Križnar. Sorežiser: Miha Mohorič. Dok. film. 60 min.

Aktivist, humanitarec in režiser Tomo Križnar (Dar Fur – Vojna za vodo), ki že desetletja opozarja na tragedijo afriških staroselcev na meji med severnim in južnim Sudanom, leta 2017 presenečen ugotovi, da tam živijo gobavci brez kakršne koli zdravstvene oskrbe. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ima na voljo učinkovita zdravila, a do ljudi zaradi vojne, nedostopnosti področja in pomanjkanja politične volje ne pridejo.

Trohnenje 2022 ni samo film o trohnenju živega mesa gobavcev v Nubskih gorah in Modrem Nilu, ampak tudi film o trohnenju etike, src in razuma v privilegiranih delih sveta.

S knjigo po svetu z Richardom E. Grantom: Španija: TV SLO 2 ob 19.55

Write Around the World with Richard E. Grant. VB, 2021. 5/6. Režija: Southan Morris. Dok. serija. 35 min.

S knjigo po svetu z Richardom E. Grantom: Španija. Foto TVS

Richard E. Grant se iz Francije odpravi v Španijo in najprej obišče starodavno mesto Granada, po katerem ga vodijo dela slavnega dramatika in pesnika Federica Garcíe Lorce. Ob njegovi poeziji v spremljavi flamenka začutimo, kaj je duende. Lorcova prezgodnja smrt, posledice španske državljanske vojne in Francove diktature še danes navdihujejo pisatelje in pisateljice. Iz Granade se Grant spet odpelje na podeželje, v Alpujarro, kamor se je pred 30 leti preselil britanski bobnar Chris Stewart. Daleč od civilizacije in vsakdanjih skrbi se je lotil vsakega dela in se sprva preživljal s striženjem ovac. Da pa njegove dogodivščine ne bi utonile v pozabo, si jih je začel zapisovati in zgodbe zbral v knjigi Driving Over Lemons, ki je hitro postala uspešnica.

Ženski ostanki: TV SLO 2 ob 23.25

Leftover Women. Izr./ZDA, 2019. Režija: Shosh Shlam, Hilla Medalia. Dok. film. 90 min.

Ženski ostanki. Foto TVS

Zaradi dolgoletne politike (trajala je od leta 1979 do leta 2015), ki je parom dovoljevala le po enega otroka, je danes na Kitajskem kar trideset milijonov več moških kot žensk. V tem nesorazmerju pa zdaj vlada vidi izvir družbene negotovosti in ženske spodbuja k čim zgodnejšim porokam.

Žensk, ki so sredi dvajsetih še neporočene, se tako prime zaničujoča oznaka »odvečni ostanek«. Visoka pričakovanja staršev pa stiske še poglabljajo. Dokumentarni film spremlja tri takšne ženske: 34-letno pravnico, 28-letno radijsko voditeljico in 36-letno profesorico.