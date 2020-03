TV namigi: Trumbo, Slovenski pozdrav ter Fosse in Verdonova

Petek, 6. marca

Trumbo: TVS 2 ob 20.45





Slovenski pozdrav: TVS 1 ob 20.00

Slovenski pozdrav Foto Adrian Pregelj

Fosse in Verdonova: HBO ob 20.50

Fosse/Verdon: Life Is a Cabaret - Fosse in Verdonova Foto HBO

Življenjska zgodba scenarista Daltona Trumba prikazuje temačno obdobje ameriškega lova na domnevne komunistične simpatizerje v času hladne vojne. Dalton je bil po drugi svetovni vojni eden najbolj cenjenih scenaristov v Hollywoodu. Zaradi življenjskih nazorov je pristal na črni listi političnih oporečnikov, zato je začel pisati zgodbe pod psevdonimi.Film, ki je ciljal na oskarje (Dalton Trumbo je v svojem življenju prejel dva), bi za kaj takega potreboval več kot le odlično predstavo Bryana Cranstona v naslovni vlogi. Vseeno pa gre za zanimiv vpogled v takratno obdobje ZDA in Hollywooda.Letos bo osrednja tema razvedrilno glasbene oddaje Slovenski pozdrav Slovenska polka in valček 2020, #novageneracija. V enajstih oddajah (od marca do junija) se bo predstavilo kar 24 mladih in neuveljavljenih ansamblov, ki jim bo z nasveti pomagala prekaljena in gostobesedna Moravška Mara.Sestave bo ocenjevala strokovna komisija, Matjaž Robavs, Matej Rihter, Brigita Vrhovnik Dorič in Tjaša Hrovat Steklasa, drugi del točk pa bo prispevala komisija radijskih in TV postaj. Šest se jih bo nato uvrstilo v finale, ki bo maja v gledališču Studenec pri Domžalah, kjer se bodo pomerili s šestimi priznanimi in uveljavljenimi ansambli.Zgodba, ki se časovno vije čez pet desetletij, spremlja nenavadno ljubezensko in ustvarjalno partnerstvo med Bobom Fossejem (Sam Rockwell) in Gwen Verdon (Michelle Williams).On je vizionarski filmski ustvarjalec ter eden najvplivnejših koreografov; ona je največja plesalka na Broadwayu vseh časov. Bob je edini sposoben ustvariti revolucionaren muzikal, v katerem lahko Gwen pokaže svoj neverjeten talent. In samo Gwen je zmožna razumeti vizijo v Bobovi glavi.